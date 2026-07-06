Uma discussão entre familiares terminou em caso de polícia em um condomínio no bairro São Luiz, em Piracicaba. Um homem procurou o Plantão Policial após afirmar que foi ameaçado pelo próprio tio durante uma confusão na noite de sexta-feira (3).

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Segundo o boletim de ocorrência, a vítima mora com o avô, de 80 anos, e é responsável pelos cuidados do idoso. O desentendimento começou quando o sobrinho pediu que a esposa do tio deixasse a casa. Conforme o relato, o avô possui uma medida protetiva contra a mulher e não queria que ela permanecesse no imóvel.