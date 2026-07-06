06 de julho de 2026
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EM PIRACICABA

Briga por visita termina em denúncia de ameaça em condomínio

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A polícia foi acionada para o local.
A polícia foi acionada para o local.

 Uma discussão entre familiares terminou em caso de polícia em um condomínio no bairro São Luiz, em Piracicaba. Um homem procurou o Plantão Policial após afirmar que foi ameaçado pelo próprio tio durante uma confusão na noite de sexta-feira (3).

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Segundo o boletim de ocorrência, a vítima mora com o avô, de 80 anos, e é responsável pelos cuidados do idoso. O desentendimento começou quando o sobrinho pediu que a esposa do tio deixasse a casa. Conforme o relato, o avô possui uma medida protetiva contra a mulher e não queria que ela permanecesse no imóvel.

Ainda de acordo com a denúncia, o tio teria se irritado, feito ofensas, intimidado o sobrinho e até o desafiado para uma briga. Depois da discussão, ele ainda teria enviado áudios para a mãe da vítima dizendo que, se o sobrinho não saísse da residência, "aconteceria algo pior".

Temendo que as ameaças fossem cumpridas, o morador registrou um boletim de ocorrência por ameaça.

O caso será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, não há informações sobre prisão ou indiciamento do investigado.

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