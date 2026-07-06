Com o aumento dos diferentes modelos familiares no Brasil, cresce também a busca por informações sobre os direitos de crianças e adolescentes criados pelos avós. Embora essa convivência seja cada vez mais comum, ela não garante automaticamente acesso aos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Segundo a advogada e consultora jurídica Thaís Bertuol Xavier, da plataforma Previdenciarista, o reconhecimento de direitos previdenciários depende do cumprimento de requisitos previstos em lei. A análise considera fatores como guarda judicial, tutela e a comprovação de dependência econômica, já que o vínculo familiar, por si só, não é suficiente para assegurar benefícios.
Dados divulgados pelo IBGE em 2025 reforçam essa mudança no perfil das famílias brasileiras. Pela primeira vez, menos da metade dos lares do país é formada por casais com filhos, cenário que amplia os diferentes arranjos familiares e faz crescer as dúvidas sobre proteção previdenciária.
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Quando o neto pode ter acesso aos benefícios?
Em determinadas situações, a legislação permite que netos criados pelos avós tenham acesso a benefícios previdenciários. Entre os casos mais conhecidos estão a pensão por morte e o auxílio-reclusão, desde que todos os critérios legais sejam atendidos durante a análise do INSS.
Além desses benefícios, a dependência econômica pode ser reconhecida para fins previdenciários quando houver documentação capaz de comprovar que os avós eram responsáveis pelo sustento da criança ou do adolescente. Esse reconhecimento também pode influenciar a avaliação de pedidos de benefícios assistenciais.
A especialista ressalta que muitas famílias acreditam que a criação do neto gera automaticamente os mesmos direitos existentes entre pais e filhos, mas explica que cada caso é analisado individualmente, conforme a legislação vigente e as provas apresentadas.
Quais documentos ajudam a comprovar a dependência?
Para demonstrar que os avós exerciam o papel de responsáveis pela criação do neto, alguns documentos costumam ter peso importante na análise do INSS. Entre eles estão a guarda judicial ou o termo de tutela, comprovantes de residência no mesmo endereço e registros escolares ou médicos que identifiquem os avós como responsáveis legais.
Também podem fortalecer o pedido comprovantes de despesas pagas pelos avós, declarações de Imposto de Renda indicando o neto como dependente e outros documentos que evidenciem a dependência econômica da criança ou adolescente. A orientação da especialista é que as famílias busquem esclarecimento profissional antes de surgir a necessidade de solicitar um benefício.