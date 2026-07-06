Com o aumento dos diferentes modelos familiares no Brasil, cresce também a busca por informações sobre os direitos de crianças e adolescentes criados pelos avós. Embora essa convivência seja cada vez mais comum, ela não garante automaticamente acesso aos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Segundo a advogada e consultora jurídica Thaís Bertuol Xavier, da plataforma Previdenciarista, o reconhecimento de direitos previdenciários depende do cumprimento de requisitos previstos em lei. A análise considera fatores como guarda judicial, tutela e a comprovação de dependência econômica, já que o vínculo familiar, por si só, não é suficiente para assegurar benefícios.

Dados divulgados pelo IBGE em 2025 reforçam essa mudança no perfil das famílias brasileiras. Pela primeira vez, menos da metade dos lares do país é formada por casais com filhos, cenário que amplia os diferentes arranjos familiares e faz crescer as dúvidas sobre proteção previdenciária.