05 de julho de 2026
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EM PIRACICABA

Mulher agredida com pauladas pula janela para fugir do namorado

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
Além das agressões, o homem manteve a mulher presa na casa.
Além das agressões, o homem manteve a mulher presa na casa.

 Equipes da Policia Militar foram chamadas pelo COPOM, após vizinhos denunciarem gritos e uma briga dentro de uma casa na noite deste sábado (4), no Piracicamirim, em Piracicaba.

Ao chegar no endereço, os policiais viram um homem abrir a janela. Na mesma hora a vitima aproveitou, pulou pra fora e pediu socorro desesperada.

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 Em choque, a mulher contou para a PM que estava presa dentro de casa desde as 19h. Segundo ela, o namorado fez ameaças e ainda a agrediu com pauladas.

Ferida, ela foi socorrida e levada para a UPA do Piracicamirim. Depois de receber atendimento médico, a vitima e o suspeito foram levados para a Delegacia de Defesa da Mulher(DDM).

O homem, de 48 anos, teve a prisao decretada e deve  responder pelos crimes de violencia doméstica e cárcere privado.

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