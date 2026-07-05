Ao chegar no endereço, os policiais viram um homem abrir a janela. Na mesma hora a vitima aproveitou, pulou pra fora e pediu socorro desesperada.

Equipes da Policia Militar foram chamadas pelo COPOM, após vizinhos denunciarem gritos e uma briga dentro de uma casa na noite deste sábado (4), no Piracicamirim, em Piracicaba.

Em choque, a mulher contou para a PM que estava presa dentro de casa desde as 19h. Segundo ela, o namorado fez ameaças e ainda a agrediu com pauladas.

Ferida, ela foi socorrida e levada para a UPA do Piracicamirim. Depois de receber atendimento médico, a vitima e o suspeito foram levados para a Delegacia de Defesa da Mulher(DDM).

O homem, de 48 anos, teve a prisao decretada e deve responder pelos crimes de violencia doméstica e cárcere privado.