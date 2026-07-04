Faleceu ontem, nesta cidade, contava 93 anos, filha dos finados Sr. Antonio da Costa e da Sra. Leontina Abreu Camargo, era viúva do Sr. Antonio Francisco; deixa os filhos: Raquel Francisco; Antonio Francisco Filho; Josélia Mariana dos Santos; Eduardo Jose Mario Francisco dos Santos; Florinda Francisco, falecida; Virginia Paula Francisco Moraes da Silva, falecida e Braulio Francisco, falecido. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Galdino Andriotta e da Sra. Isaura Maria de Jesus, era viúvo da Sra. Rosalia Pino Andriotta; deixa os filhos: Milton Cesar Andriotta, casado com a Sra. Rita de Cassia Custodio; Odilene Claudete Andriotta Carvalho, casada com o Sr. Valdir Aparecido Carvalho e Bemvindo Andriotta Junior. Deixa neta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Dirceu Jose Mardegan

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filho do Sr. Durvalino Luiz Mardegan, falecido e da Sra. Irene Nalin Mardegan, era casado com a Sra. Sonia Desuo Mardegan; deixa os filhos: Rita de Cassia Mardegan; Cintia Carla Mardegan de Almeida, casada com o Sr. Wilson João de Almeida Junior; Dirceu Jose Mardegan Junior, casado com a Sra. Denise Cazelato Mardegan e Amanda Aparecida Mardegan Chinelato, casada com o Sr. Andre Luiz Couto Chinelato. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "Premium" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.