A tarde de sexta-feira (03) foi de cadeia para duas mulheres no centro de Piracicaba. A Policia Militar prendeu a dupla em flagrante por furto qualificado depois de um rastreamento feito pelas equipes.

LEIA MAIS

O COPOM acionou a PM após denúncia de furto em uma loja da região central. No local, a gerente e o segurança contaram que as duas suspeitas esconderam várias pecas de roupas dentro de mochilas e fugiram.