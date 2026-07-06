06 de julho de 2026
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NO FLAGRA

Mulheres são presas após furto de roupas e remédios em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
Os produtos foram apreendidos e apresentados na delegacia.
Os produtos foram apreendidos e apresentados na delegacia.

  A tarde de sexta-feira (03) foi de cadeia para duas mulheres no centro de Piracicaba. A Policia Militar prendeu a dupla em flagrante por furto qualificado depois de um rastreamento feito pelas equipes.

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O COPOM acionou a PM após denúncia de furto em uma loja da região central. No local, a gerente e o segurança contaram que as duas suspeitas esconderam várias pecas de roupas dentro de mochilas e fugiram.

A PM fez a abordagem e não deu outra. As duas confessaram o crime na hora.

Durante a conversa com os policiais, elas contaram que parte das roupas tinha sido colocada na mochila de uma criança para despistar.

Na revista, os policiais acharam mais. Eram medicamentos que tinham sido furtados de uma farmácia próxima.

No total, a PM recuperou roupas avaliadas em R$ 919,92 e remédios que somavam R$ 349,10. O prejuizo para os comerciantes passou de R$ 1.2 mil.

Presas e encaminhadas

As duas foram levadas para o Plantão Policial e o delegado ratificou a prisao em flagrante por furto qualificado.

As autoras permaneceram presas à disposição da Justiça.

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