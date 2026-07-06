Aprender música do zero, sem precisar ter um instrumento e sem gastar nada. Essa é a proposta do projeto "Sou Musical", da Corporação Musical União Operária, que está com inscrições abertas para novos alunos em Piracicaba. Voltada a pessoas a partir dos 12 anos, a iniciativa busca aproximar a comunidade do universo musical por meio de aulas gratuitas de teoria e prática.
O projeto foi desenvolvido para receber tanto jovens quanto adultos que nunca tiveram contato com a música. Segundo o maestro Jonatas Dionísio, não é necessário ter conhecimento prévio nem possuir instrumento musical para participar das atividades, que apresentam os fundamentos da linguagem musical de forma acessível e progressiva.
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Durante as aulas, os participantes terão contato com conteúdos teóricos e práticos, desenvolvendo percepção musical, leitura, ritmo e prática em grupo. A metodologia busca estimular a concentração, a disciplina e o interesse pela música, tornando o aprendizado uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e cultural.
As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas exclusivamente por mensagem via WhatsApp, pelo telefone (19) 99812-7045, canal que também fornece mais informações sobre o projeto.
Tradição centenária que forma músicos
A iniciativa integra o planejamento da Banda União Operária para 2026 e reforça a missão da corporação de democratizar o acesso ao ensino musical e manter viva a tradição das bandas de praça, que marcaram a história cultural de Piracicaba.
Fundada em 1906, a Corporação Musical União Operária é um dos principais patrimônios culturais da cidade e, além das apresentações públicas, mantém programas gratuitos de formação musical que já revelaram diversos profissionais da área. Atualmente, a instituição atende mais de 100 alunos e reúne cerca de 50 músicos em atividade.
À frente do projeto está o músico e maestro Jonatas Dionísio, formado pelo Conservatório Musical de Tatuí. Desde 2013, ele conduz o trabalho pedagógico da corporação, que aposta na música como instrumento de inclusão, educação e preservação da cultura piracicabana.