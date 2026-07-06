Aprender música do zero, sem precisar ter um instrumento e sem gastar nada. Essa é a proposta do projeto "Sou Musical", da Corporação Musical União Operária, que está com inscrições abertas para novos alunos em Piracicaba. Voltada a pessoas a partir dos 12 anos, a iniciativa busca aproximar a comunidade do universo musical por meio de aulas gratuitas de teoria e prática.

O projeto foi desenvolvido para receber tanto jovens quanto adultos que nunca tiveram contato com a música. Segundo o maestro Jonatas Dionísio, não é necessário ter conhecimento prévio nem possuir instrumento musical para participar das atividades, que apresentam os fundamentos da linguagem musical de forma acessível e progressiva.

VEJA MAIS: