A Copa do Mundo de 2030 já começa a movimentar projeções sobre o futuro da Seleção Brasileira. Depois da eliminação humilhante para a Noruega nas oitavas de final do Mundial de 2026, o Brasil inicia um novo ciclo, com mudanças que devem abrir espaço para uma geração mais jovem assumir o protagonismo da equipe.
Entre os nomes que chegam mais fortalecidos para a próxima Copa estão Endrick e Rayan. Ambos terão apenas 23 anos em 2030 e aparecem como representantes da renovação da Seleção, ao lado de jogadores que também devem estar no auge físico e técnico.
Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, Igor Thiago e Danilo Santos terão 29 anos durante o torneio, enquanto Éderson chegará aos 30. Matheus Cunha e Roger Ibañez estarão com 31 anos, seguidos por Lucas Paquetá, Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães, que completarão 32. Raphinha e Bremer terão 33 anos, e Léo Pereira estará com 34, formando um grupo que, caso mantenha o desempenho em alto nível, ainda poderá integrar a base da equipe brasileira na disputa do Mundial.
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Veteranos caminham para o fim de um ciclo
Em contrapartida, alguns dos principais nomes da última década devem encerrar sua trajetória na Seleção antes da Copa de 2030. Neymar, que sinalizou sua despedida após a campanha de 2026, chegará ao próximo Mundial com 38 anos, mesma idade de Casemiro e Danilo.
Outros jogadores experientes também estarão em uma faixa etária que costuma marcar o encerramento da carreira internacional. Alisson terá 37 anos, Ederson, Marquinhos, Douglas Santos e Fabinho estarão com 36, enquanto Alex Sandro completará 39 anos. Weverton será o mais experiente da lista, aos 42 anos.
A próxima edição da Copa do Mundo será realizada em Portugal, Espanha e Marrocos, e marcará uma nova fase para a Seleção Brasileira. Com parte da atual geração ainda em idade competitiva e jovens talentos em ascensão, a expectativa é de uma equipe renovada na busca por recuperar o protagonismo no cenário internacional.