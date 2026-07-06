A Copa do Mundo de 2030 já começa a movimentar projeções sobre o futuro da Seleção Brasileira. Depois da eliminação humilhante para a Noruega nas oitavas de final do Mundial de 2026, o Brasil inicia um novo ciclo, com mudanças que devem abrir espaço para uma geração mais jovem assumir o protagonismo da equipe.

Entre os nomes que chegam mais fortalecidos para a próxima Copa estão Endrick e Rayan. Ambos terão apenas 23 anos em 2030 e aparecem como representantes da renovação da Seleção, ao lado de jogadores que também devem estar no auge físico e técnico.

Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, Igor Thiago e Danilo Santos terão 29 anos durante o torneio, enquanto Éderson chegará aos 30. Matheus Cunha e Roger Ibañez estarão com 31 anos, seguidos por Lucas Paquetá, Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães, que completarão 32. Raphinha e Bremer terão 33 anos, e Léo Pereira estará com 34, formando um grupo que, caso mantenha o desempenho em alto nível, ainda poderá integrar a base da equipe brasileira na disputa do Mundial.