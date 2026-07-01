A expressão "farmar aura" deixou de ser apenas mais uma gíria da internet e se tornou parte do vocabulário da Geração Alpha. Popularizada em vídeos curtos, memes e publicações nas redes sociais, ela é usada para descrever momentos em que alguém conquista mais carisma, respeito ou admiração por meio de atitudes marcantes.
O termo ganhou força entre 2025 e 2026 e passou a aparecer com frequência em conversas dentro e fora do ambiente digital. Para quem não acompanha as tendências da internet, a expressão pode parecer confusa à primeira vista, mas ela representa uma forma divertida de medir popularidade e presença social.
Mais do que uma moda passageira, "farmar aura" revela como a linguagem dos games continua influenciando a maneira como crianças e adolescentes se comunicam e interpretam suas relações no dia a dia.
VEJA MAIS:
- Promoções reduzem preço das figurinhas da Copa do Mundo; Veja
- Japão na Praça começa nesta sexta (3); Veja a programação
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Como alguém "farma aura"?
Na prática, "farmar aura" significa aumentar a própria reputação diante dos amigos ou nas redes sociais. Uma atitude confiante, uma foto bem produzida, um vídeo criativo, uma resposta inteligente ou até mesmo uma boa ação podem ser vistas como formas de conquistar mais "aura".
O contrário também acontece. Situações consideradas constrangedoras, comportamentos forçados ou momentos de vergonha costumam ser chamados de "perda de aura", indicando que a pessoa deixou de transmitir a imagem positiva que tinha.
A brincadeira funciona como uma espécie de placar invisível, no qual cada interação pode aumentar ou diminuir o prestígio social de alguém. Embora seja usada em tom descontraído, a expressão reflete a importância que a imagem pessoal ganhou no universo digital.
Dos videogames para o cotidiano
A origem da gíria está nos jogos eletrônicos. O verbo "farmar" é bastante conhecido entre jogadores e significa repetir ações para acumular recursos, itens ou pontos necessários para evoluir durante a partida.
Já "aura" faz referência ao conjunto de características que tornam uma pessoa admirada, como confiança, estilo, presença e carisma. A união dessas duas ideias transformou situações comuns da vida em uma espécie de jogo, no qual atitudes positivas rendem mais reconhecimento.
O sucesso da expressão mostra como a cultura gamer influencia cada vez mais o vocabulário da Geração Alpha. Para pais, responsáveis e educadores, compreender esse tipo de linguagem ajuda a acompanhar a forma como crianças e adolescentes constroem sua identidade, fortalecem laços sociais e se expressam em um ambiente cada vez mais conectado.