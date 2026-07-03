Aprender um instrumento, desenvolver novos talentos e fazer parte de um ambiente que transforma vidas por meio da música. Essa é a proposta do Projeto Guri, que abre inscrições para novas matrículas no polo de Piracicaba a partir do dia 27 de julho de 2026. As vagas são gratuitas e destinadas a crianças, adolescentes e também adultos interessados em iniciar a formação musical.
Criado pelo Governo do Estado de São Paulo e reconhecido como um dos maiores programas socioculturais de educação musical do Brasil, o Projeto Guri oferece aulas coletivas que vão muito além do ensino de instrumentos. A iniciativa incentiva a convivência, a disciplina, o trabalho em equipe e o desenvolvimento humano por meio da música, beneficiando milhares de alunos em centenas de polos espalhados pelo estado.
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Quem pode participar e como fazer a matrícula
As matrículas serão realizadas presencialmente no polo de Piracicaba, localizado na Estação da Paulista, por ordem de chegada, às segundas e quartas-feiras, das 9h às 11h e das 13h30 às 16h30. As vagas são limitadas e, caso todas sejam preenchidas, os interessados poderão entrar em uma lista de espera.
Para efetivar a matrícula, é necessário apresentar cópia do RG da criança ou jovem, RG do responsável, comprovante de residência atualizado, declaração de matrícula da escola regular e uma foto 3x4. Já as inscrições para a Iniciação Musical para Adultos também começam no mesmo dia e seguem o mesmo horário de atendimento.
As turmas são divididas por faixa etária. Crianças de 6 e 7 anos participam da Iniciação Musical I; alunos de 8 e 9 anos ingressam na Iniciação Musical II; e, a partir dos 10 anos, já podem escolher entre cursos de instrumentos ou canto.
Cursos gratuitos e formação completa
O polo de Piracicaba oferece aulas de Canto, Clarinete, Contrabaixo Acústico, Eufônio, Flauta Transversal, Percussão, Saxofone, Trombone, Trompete, Tuba, Viola Caipira, Viola Clássica, Violão, Violino e Violoncelo. Os estudantes matriculados em instrumentos ou canto também participam obrigatoriamente das disciplinas de Teoria Musical e Coral, ampliando a formação artística.
As aulas acontecem nos períodos da manhã e da tarde, sempre às segundas e quartas-feiras, conforme a modalidade escolhida. Já a Iniciação Musical para Adultos será realizada uma vez por semana, às segundas-feiras, das 16h30 às 17h30.
Desde sua criação, em 1995, o Projeto Guri se consolidou como referência em educação musical gratuita no Estado de São Paulo, oferecendo oportunidades para que crianças, adolescentes e adultos descubram novos talentos, fortaleçam vínculos e ampliem suas perspectivas por meio da cultura e da música.