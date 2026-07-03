Aprender um instrumento, desenvolver novos talentos e fazer parte de um ambiente que transforma vidas por meio da música. Essa é a proposta do Projeto Guri, que abre inscrições para novas matrículas no polo de Piracicaba a partir do dia 27 de julho de 2026. As vagas são gratuitas e destinadas a crianças, adolescentes e também adultos interessados em iniciar a formação musical.

Criado pelo Governo do Estado de São Paulo e reconhecido como um dos maiores programas socioculturais de educação musical do Brasil, o Projeto Guri oferece aulas coletivas que vão muito além do ensino de instrumentos. A iniciativa incentiva a convivência, a disciplina, o trabalho em equipe e o desenvolvimento humano por meio da música, beneficiando milhares de alunos em centenas de polos espalhados pelo estado.

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Quem pode participar e como fazer a matrícula