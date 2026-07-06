A manhã desta segunda-feira começou com uma densa camada de neblina em Piracicaba, reduzindo a visibilidade em ruas, avenidas e rodovias da região. O fenômeno, comum durante o inverno, exigiu atenção redobrada de motoristas e pedestres nas primeiras horas do dia.

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De acordo com a previsão do tempo, o restante da semana deverá ser marcado por temperaturas mais baixas ao amanhecer, com mínimas entre 10°C e 14°C e máximas que podem variar de 24°C a 27°C durante as tardes. O tempo permanece estável, com predomínio de sol e baixa possibilidade de chuva.