Equipes do BAEP 10 "deram o bote" e prenderam um homem de 32 anos com uma Range Rover Evoque branca avaliada em mais de R$ 300 mil. O carro era furtado.
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Furto em Santa Catarina e queda em Piracicaba
A Evoque tinha sido furtada em Penha/SC, um dia antes, na quarta-feira (2). Os radares inteligentes acenderam o alerta: o veículo estava rodando em Piracicaba, entre Santa Terezinha, Vila Sônia e Vale do Sol, perto de um condomínio.
As equipes do BAEP cercaram a área e pegaram o carro na Rua Olívia Gobbo Nardelli, 331, no Vale do Sol.
Dentro estavam o motorista de 32 anos e a esposa.
Compra suspeita
Na hora do aperto, o homem confessou: comprou a Range por R$ 40.000,00 de um sujeito do Paraná e disse que o cara entregou o carro pra ele. De R$ 300 mil por R$ 40 mil, um desconto de criminoso.
Sem conversa. O BAEP deu voz de prisão em flagrante por receptação. O casal foi levado direto para o Plantão Policial. O homem ficou preso e à disposição da Justiça. A mulher foi ouvida e liberada.