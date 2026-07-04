04 de julho de 2026
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EM PIRACICABA

Homem paga R$ 40 mil por Evoque de R$ 300 mil e acaba preso

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação Baep
O homem foi preso por receptação e a Ranger Evoque apreendida pelo Baep.
O homem foi preso por receptação e a Ranger Evoque apreendida pelo Baep.

 Equipes do BAEP 10 "deram o bote" e prenderam um homem de 32 anos com uma Range Rover Evoque branca avaliada em mais de R$ 300 mil. O carro era furtado.

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Furto em Santa Catarina e queda em Piracicaba

A Evoque tinha sido furtada em Penha/SC, um dia antes, na quarta-feira (2). Os radares inteligentes acenderam o alerta: o veículo estava rodando em Piracicaba, entre Santa Terezinha, Vila Sônia e Vale do Sol, perto de um condomínio.

As equipes do BAEP cercaram a área e pegaram o carro na Rua Olívia Gobbo Nardelli, 331, no Vale do Sol.

Dentro estavam o motorista de 32 anos e a esposa.

Compra suspeita

Na hora do aperto, o homem confessou: comprou a Range por R$ 40.000,00 de um sujeito do Paraná e disse que o cara entregou o carro pra ele. De R$ 300 mil por R$ 40 mil, um desconto de criminoso.

Sem conversa. O BAEP deu voz de prisão em flagrante por receptação. O casal foi levado direto para o Plantão Policial. O homem ficou preso e à disposição da Justiça. A mulher foi ouvida e liberada.

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