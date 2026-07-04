Equipes do BAEP 10 "deram o bote" e prenderam um homem de 32 anos com uma Range Rover Evoque branca avaliada em mais de R$ 300 mil. O carro era furtado.

A Evoque tinha sido furtada em Penha/SC, um dia antes, na quarta-feira (2). Os radares inteligentes acenderam o alerta: o veículo estava rodando em Piracicaba, entre Santa Terezinha, Vila Sônia e Vale do Sol, perto de um condomínio.

As equipes do BAEP cercaram a área e pegaram o carro na Rua Olívia Gobbo Nardelli, 331, no Vale do Sol.

Dentro estavam o motorista de 32 anos e a esposa.