A tarde deste sábado (4) foi de pesadelo para o torcedor do XV de Piracicaba. Jogando no Estádio Albino Turbay, o Albinão, em Cianorte (PR), o Nhô Quim foi goleado por 4 a 0 pelo Cianorte e ficou em situação delicada no confronto pela Série D do Campeonato Brasileiro.

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Apático, desorganizado e pouco criativo, o XV até tentou, mas voltou a esbarrar na falta de eficiência nas finalizações, problema que tem acompanhado a equipe ao longo da temporada.