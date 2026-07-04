04 de julho de 2026
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IRRECONHECÍVEL

Apático, XV é goleado pelo Cianorte e se complica no Brasileiro

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Mariana Kasten/XV
Com graves falhas defensivas, o Nhô Quim levou quatro gols e ficou longe da classificação
Com graves falhas defensivas, o Nhô Quim levou quatro gols e ficou longe da classificação

  A tarde deste sábado (4) foi de pesadelo para o torcedor do XV de Piracicaba. Jogando no Estádio Albino Turbay, o Albinão, em Cianorte (PR), o Nhô Quim foi goleado por 4 a 0 pelo Cianorte e ficou em situação delicada no confronto pela Série D do Campeonato Brasileiro.

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Apático, desorganizado e pouco criativo, o XV até tentou, mas voltou a esbarrar na falta de eficiência nas finalizações, problema que tem acompanhado a equipe ao longo da temporada.

Mais eficiente, o Cianorte foi cirúrgico e aproveitou praticamente todas as chances que criou. A equipe paranaense marcou quatro vezes, sendo três gols na etapa final, se aproveitando de falhas da zaga. Iago Mota, de cabeça, Vinicius, Robson e Cristian balançaram as redes e construíram a goleada.

O duelo de volta será disputado no próximo domingo (11), no Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba. Para avançar, o XV precisa vencer por quatro gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por cinco gols para garantir a classificação no tempo regulamentar.

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