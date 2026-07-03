Segundo informações da ESPN, a mudança ainda depende da confirmação oficial da Fifa, mas já é tratada como o cenário mais provável para a rodada.

O jogo entre Brasil e Noruega, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo, deve começar 1 hora mais tarde neste domingo (5). A tendência é que a partida, marcada inicialmente para as 17h (de Brasília), seja disputada às 18h, após uma reorganização da tabela motivada por questões climáticas em outro confronto da competição.

A alteração no horário do Brasil está diretamente ligada ao duelo entre México e Inglaterra, que deve ser antecipado das 21h para as 15h (horários de Brasília). A previsão de tempestades com raios na Cidade do México levou a organização do Mundial a estudar a mudança para evitar riscos aos atletas e ao público.

Com o confronto sendo realizado mais cedo, a Fifa também precisaria ajustar o horário de Brasil x Noruega. O objetivo é impedir que as duas partidas coincidam caso o jogo entre mexicanos e ingleses seja decidido na prorrogação ou nos pênaltis. Dessa forma, a Seleção Brasileira entraria em campo às 18h, uma hora após o horário originalmente previsto, em Nova Jersey.

O regulamento da Copa do Mundo dá à Fifa autonomia para alterar datas, horários e até locais das partidas sempre que houver necessidade. Entre as justificativas previstas estão fatores climáticos, segurança, saúde e situações de força maior. Nesse caso, a previsão de mau tempo na Cidade do México é suficiente para justificar a readequação da programação das oitavas de final, preservando a realização dos confrontos com segurança.