Em Piracicaba, a previsão indica madrugadas mais frias, com temperaturas entre 13°C e 15°C. Durante as tardes, os termômetros devem subir um pouco, com máximas previstas entre 23°C e 25°C.

Os moradores de Piracicaba devem se preparar para um fim de semana com temperaturas mais baixas. Uma nova massa de ar polar, associada à passagem de uma frente fria, está avançando pela região Centro-Sul do Brasil e deve provocar queda nos termômetros em diversas cidades do estado de São Paulo.

A mudança no tempo acontece por causa da chegada da massa de ar polar, que passa a atuar sobre o estado após o avanço da frente fria. Com isso, as manhãs devem começar com temperaturas mais baixas, enquanto o clima fica mais ameno ao longo do dia.

Até o momento, a previsão não indica mudanças significativas além da queda nas temperaturas. Mesmo assim, os meteorologistas orientam que a população acompanhe as atualizações, já que a previsão pode sofrer alterações nos próximos dias.

Quem pretende aproveitar atividades ao ar livre durante o fim de semana deve encontrar um cenário de temperaturas mais baixas nas primeiras horas do dia e à noite. Por isso, a recomendação é ficar atento às variações previstas e se programar de acordo com as condições do tempo.