Única seleção presente em todas as edições da Copa do Mundo, o Brasil construiu uma trajetória marcada por títulos, craques inesquecíveis e campanhas que ajudaram a moldar a história do futebol. Ao longo de quase 100 anos, a equipe viveu momentos de glória e também derrotas que ficaram marcadas na memória dos torcedores. Agora, na Copa do Mundo de 2026, a Seleção tenta escrever mais um capítulo dessa história ao enfrentar a Noruega, no próximo domingo (5), pelas oitavas de final.

A caminhada começou na Copa de 1930, no Uruguai, quando o Brasil foi eliminado ainda na fase de grupos. Em 1934, na Itália, o torneio adotou um formato diferente: não havia fase de grupos, e todas as equipes disputavam mata-mata desde a primeira rodada. Assim, a derrota por 3 a 1 para a Espanha significou a eliminação imediata da Seleção. Já em 1938, na França, veio a primeira grande campanha brasileira, com o terceiro lugar e o brilho de Leônidas da Silva, artilheiro da competição.

Após a pausa causada pela Segunda Guerra Mundial, a Copa voltou em 1950, realizada no Brasil. A Seleção chegou à fase decisiva precisando apenas de um empate contra o Uruguai para conquistar o título, mas foi derrotada por 2 a 1 diante de mais de 170 mil torcedores no Maracanã. O episódio ficou conhecido como Maracanazo e se tornou uma das maiores frustrações da história do futebol brasileiro. Na edição seguinte, em 1954, na Suíça, o Brasil chegou às quartas de final, mas foi eliminado pela poderosa Hungria por 4 a 2 em uma partida extremamente violenta, apelidada de "Batalha de Berna", marcada por expulsões, brigas entre jogadores e confusão até nos vestiários. Quatro anos depois, viria a redenção com a conquista do primeiro título mundial.