Única seleção presente em todas as edições da Copa do Mundo, o Brasil construiu uma trajetória marcada por títulos, craques inesquecíveis e campanhas que ajudaram a moldar a história do futebol. Ao longo de quase 100 anos, a equipe viveu momentos de glória e também derrotas que ficaram marcadas na memória dos torcedores. Agora, na Copa do Mundo de 2026, a Seleção tenta escrever mais um capítulo dessa história ao enfrentar a Noruega, no próximo domingo (5), pelas oitavas de final.
A caminhada começou na Copa de 1930, no Uruguai, quando o Brasil foi eliminado ainda na fase de grupos. Em 1934, na Itália, o torneio adotou um formato diferente: não havia fase de grupos, e todas as equipes disputavam mata-mata desde a primeira rodada. Assim, a derrota por 3 a 1 para a Espanha significou a eliminação imediata da Seleção. Já em 1938, na França, veio a primeira grande campanha brasileira, com o terceiro lugar e o brilho de Leônidas da Silva, artilheiro da competição.
Após a pausa causada pela Segunda Guerra Mundial, a Copa voltou em 1950, realizada no Brasil. A Seleção chegou à fase decisiva precisando apenas de um empate contra o Uruguai para conquistar o título, mas foi derrotada por 2 a 1 diante de mais de 170 mil torcedores no Maracanã. O episódio ficou conhecido como Maracanazo e se tornou uma das maiores frustrações da história do futebol brasileiro. Na edição seguinte, em 1954, na Suíça, o Brasil chegou às quartas de final, mas foi eliminado pela poderosa Hungria por 4 a 2 em uma partida extremamente violenta, apelidada de "Batalha de Berna", marcada por expulsões, brigas entre jogadores e confusão até nos vestiários. Quatro anos depois, viria a redenção com a conquista do primeiro título mundial.
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Dos cinco títulos ao desafio de 2026
A redenção veio em 1958, na Suécia, quando Pelé, aos 17 anos, encantou o mundo e ajudou o Brasil a conquistar seu primeiro título mundial com vitória por 5 a 2 sobre os anfitriões. Em 1962, no Chile, a Seleção confirmou o bicampeonato, mesmo após perder Pelé por lesão ainda na fase inicial, graças às atuações históricas de Garrincha. Em 1966, na Inglaterra, caiu ainda na primeira fase, mas deu a volta por cima em 1970, no México, quando conquistou o tricampeonato com uma equipe considerada por muitos a melhor de todos os tempos, formada por Pelé, Jairzinho, Rivellino, Tostão, Gérson e Carlos Alberto Torres.
Depois vieram campanhas de altos e baixos. Em 1974, na Alemanha Ocidental, o Brasil terminou em quarto lugar. Em 1978, na Argentina, ficou em terceiro após uma campanha invicta. A seleção de 1982, na Espanha, é lembrada até hoje pelo futebol ofensivo de Zico, Sócrates, Falcão e Cerezo, mas foi eliminada pela Itália. Em 1986, no México, a queda aconteceu nos pênaltis diante da França, enquanto em 1990, na Itália, a equipe foi eliminada nas oitavas de final pela Argentina. A volta ao topo ocorreu em 1994, nos Estados Unidos, quando Romário e Bebeto comandaram a conquista do tetracampeonato sobre a Itália nos pênaltis. Em 1998, na França, o Brasil chegou novamente à decisão, mas perdeu para os anfitriões. O quinto título veio em 2002, na Coreia do Sul e Japão, com Ronaldo sendo o artilheiro da competição e protagonista da vitória sobre a Alemanha na final.
Nas últimas edições, o Brasil alternou boas campanhas e eliminações dolorosas. Em 2006, caiu diante da França nas quartas de final. Em 2010, foi eliminado pela Holanda na mesma fase. Em 2014, sediou o Mundial, chegou à semifinal, mas sofreu a histórica derrota por 7 a 1 para a Alemanha e terminou em quarto lugar. Em 2018, a Bélgica interrompeu a caminhada nas quartas, e em 2022, a eliminação veio nos pênaltis para a Croácia.
Agora, na Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, a Seleção Brasileira segue viva na disputa pelo hexacampeonato. Após avançar ao mata-mata, o time enfrenta a Noruega, no próximo domingo (5), pelas oitavas de final, em busca de mais um passo rumo à sexta estrela e à continuidade da história mais vitoriosa das Copas do Mundo.