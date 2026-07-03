A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) surpreendeu ao usar as redes sociais, nesta sexta-feira (3), para celebrar uma iniciativa anunciada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em publicação nos Stories do Instagram, ela parabenizou a comunidade surda pelo lançamento da Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos (PNEBS), apresentada pelo Ministério da Educação (MEC).

Sem mencionar diretamente o presidente da República, Michelle destacou que a criação da política representa um importante avanço para a inclusão educacional. Segundo ela, a educação bilíngue passa a ocupar uma posição própria, separada da Educação Especial, ampliando a autonomia e o protagonismo das pessoas surdas. A ex-primeira-dama ainda classificou a medida como a realização de um sonho e afirmou que o trabalho por um país mais acessível deve continuar.

A manifestação chamou atenção por ocorrer em meio ao cenário político envolvendo aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, poucos dias após o agravamento da crise pública relacionada ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).