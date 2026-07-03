A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) surpreendeu ao usar as redes sociais, nesta sexta-feira (3), para celebrar uma iniciativa anunciada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em publicação nos Stories do Instagram, ela parabenizou a comunidade surda pelo lançamento da Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos (PNEBS), apresentada pelo Ministério da Educação (MEC).
Sem mencionar diretamente o presidente da República, Michelle destacou que a criação da política representa um importante avanço para a inclusão educacional. Segundo ela, a educação bilíngue passa a ocupar uma posição própria, separada da Educação Especial, ampliando a autonomia e o protagonismo das pessoas surdas. A ex-primeira-dama ainda classificou a medida como a realização de um sonho e afirmou que o trabalho por um país mais acessível deve continuar.
A manifestação chamou atenção por ocorrer em meio ao cenário político envolvendo aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, poucos dias após o agravamento da crise pública relacionada ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
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Nova política busca ampliar inclusão nas escolas
O lançamento da Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos aconteceu nesta sexta-feira (3), em cerimônia realizada no auditório do Ministério da Educação, em Brasília. A proposta foi criada para ampliar o acesso, garantir a permanência e favorecer o desempenho escolar dos estudantes atendidos pela modalidade de educação bilíngue para surdos em todo o país.
De acordo com o MEC, a iniciativa atende a uma demanda histórica apresentada pela comunidade surda e pelas redes públicas de ensino. A pasta informou que a política reforça o compromisso com a garantia dos direitos educacionais e linguísticos dos estudantes, além de fortalecer ações previstas na legislação brasileira.
O ministério também destacou que a medida pretende incentivar a expansão da oferta de serviços e estruturas voltadas ao ensino bilíngue, ampliando as condições para que estudantes surdos tenham acesso a uma educação mais adequada às suas necessidades.
Desafios ainda limitam o ensino bilíngue
Dados divulgados pelo MEC mostram que apenas 12% das redes de ensino brasileiras contam atualmente com materiais pedagógicos adaptados em Libras. As avaliações em formato VídeoLibras também possuem alcance reduzido, atendendo somente 1,31% dos estudantes.
O levantamento aponta ainda que cerca de 51% das escolas dispõem de Salas de Recursos Multifuncionais, embora a oferta de apoio bilíngue especializado ainda seja considerada insuficiente em diversas regiões do país. Outro desafio identificado é a escassez de profissionais capacitados para atuar na área.
Atualmente, o Brasil possui 2.501 professores com formação continuada em educação bilíngue de surdos, número considerado baixo diante da demanda nacional. Segundo o MEC, a nova política pretende ampliar a qualificação de profissionais e fortalecer a estrutura das redes de ensino para garantir um atendimento mais inclusivo e eficiente.