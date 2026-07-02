O sistema de pagamentos instantâneos brasileiro voltou ao centro do debate político internacional após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) defender que o Pix permaneça fora de mecanismos de compensação financeira vinculados aos países dos BRICS. A posição foi apresentada em um ofício encaminhado ao Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), no qual o parlamentar argumenta que a ferramenta deve permanecer desvinculada de plataformas financeiras consideradas fora da esfera ocidental.

A manifestação ocorre em um momento em que o Pix consolida sua liderança entre os meios de pagamento digitais no Brasil e enquanto o bloco dos BRICS amplia sua influência econômica e discute alternativas para fortalecer transações internacionais entre seus integrantes.

Segundo informações divulgadas pela coluna Grande Angular, o documento também sustenta que o sistema brasileiro de pagamentos possui natureza pública e soberana, não podendo ser tratado como concorrente direto de empresas privadas do setor financeiro.