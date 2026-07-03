De acordo com a ocorrência, a vítima denunciou que o agressor estava armado com um facão e fazia graves ameaças contra sua vida. A Polícia Militar foi acionada pelo COPOM e chegou rapidamente ao endereço.

Uma madrugada de violência mobilizou equipes da Polícia Militar em São Pedro. Um homem foi preso em flagrante após agredir e ameaçar a própria companheira, em um caso registrado por volta das 4h30 de quarta-feira (1º), na Rua Antônio Brilho.

Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito demonstrou nervosismo e, após ser questionado sobre os fatos — confirmados pela vítima — tentou fugir correndo. Depois de um breve acompanhamento, ele foi alcançado e contido pelos militares. Segundo a PM, foi necessário o uso de força moderada, técnicas de imobilização e algemas devido à resistência e ao risco de fuga.

Durante a contenção, o homem sofreu escoriações leves nas pernas e no rosto. Ele e a vítima foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento de São Pedro para atendimento médico e, na sequência, apresentados no 1º Distrito Policial.

Após analisar a ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de ameaça e lesão corporal. O indiciado permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.