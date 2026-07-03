Na manhã desta sexta-feira (3), representantes da Academia Piracicabana de Letras (APL) se reuniram com o prefeito Helinho Zanatta para tratar dos próximos encaminhamentos relacionados à definição de uma sede para a entidade.
Participaram da reunião a presidente da APL, Raquel Delvaje, Ivana Negri, Carmem Piloto e o vereador Pedro Kawai.
Segundo Ivana Negri, o encontro abordou as atividades desenvolvidas pela Academia e a necessidade de um espaço para abrigar o acervo e realizar reuniões, oficinas, lançamentos de livros e saraus.
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"A reunião de integrantes da diretoria da Academia Piracicabana de Letras com o prefeito Helinho Zanatta foi bem produtiva. Conversamos bastante sobre as ações sociais da APL que muitos desconhecem. O prefeito foi bem receptivo. Foi presenteado com livros dos acadêmicos e com a última edição da Revista da APL.
Falamos da necessidade urgente de uma sede própria para abrigar o acervo e realizar reuniões, oficinas, lançamentos de livros e saraus. Em um primeiro momento, a Secretaria de Cultura tinha nos oferecido um espaço dentro da Biblioteca Municipal, mas concluímos que seria inviável porque a Academia não pode usar a Biblioteca como endereço fiscal.
Alguns locais prováveis estão se delineando e acreditamos que em breve teremos uma resposta definitiva para a realização desse sonho, depois de uma ampla campanha iniciada pelos jornais, que envolveu toda a cidade e recebeu apoio de escritores, academias e diversas entidades. Um abaixo-assinado está circulando para coletar assinaturas em apoio à campanha.
Estamos todos aguardando algumas confirmações, aprovações e protocolos. Somente depois disso o provável local poderá ser divulgado", afirmou Ivana Negri.
A presidente da Academia Piracicabana de Letras, Raquel Delvaje, também comentou o resultado da reunião.
"A reunião com o prefeito foi bastante pertinente e estamos caminhando de uma forma muito positiva para a aquisição de uma sede para a APL. Pedro Kawai tem estado sempre do nosso lado, nos apoiando sem medir esforços, e tem sido fundamental nesse processo. Também agradecemos aos principais jornais, parceiros nessa campanha, e às várias pessoas e entidades que reforçam esse movimento. Nosso agradecimento a todos que abraçaram e vestiram a camisa da campanha 'Uma Casa para a Palavra'", declarou Raquel Delvaje.