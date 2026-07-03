Na manhã desta sexta-feira (3), representantes da Academia Piracicabana de Letras (APL) se reuniram com o prefeito Helinho Zanatta para tratar dos próximos encaminhamentos relacionados à definição de uma sede para a entidade.

Participaram da reunião a presidente da APL, Raquel Delvaje, Ivana Negri, Carmem Piloto e o vereador Pedro Kawai.

Segundo Ivana Negri, o encontro abordou as atividades desenvolvidas pela Academia e a necessidade de um espaço para abrigar o acervo e realizar reuniões, oficinas, lançamentos de livros e saraus.