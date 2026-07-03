A cultura, a gastronomia e a música tomam conta de Piracicaba e da região neste fim de semana. O destaque fica para o retorno do Japão na Praça, que reúne atrações gratuitas no Centro da cidade, além de sessões de cinema, lançamento literário, celebrações tradicionais e festivais de inverno que prometem agradar públicos de todas as idades.

Após o adiamento provocado pela queda de uma árvore na semana passada, o tradicional Japão na Praça acontece entre sexta-feira (3) e domingo (5), na Praça José Bonifácio, no Centro de Piracicaba. Com entrada gratuita, o festival celebra os 118 anos da imigração japonesa no Brasil e reúne gastronomia típica, apresentações culturais, oficinas, artes marciais, shows, karaokê, taikô, danças tradicionais (odori), ilusionismo e o aguardado Concurso Cosplay. O espaço também é pet friendly.

Na sexta-feira, a programação começa às 18h e segue até 22h. No sábado, as atividades acontecem das 10h às 22h, com apresentações culturais durante todo o dia. Já no domingo, o público poderá acompanhar atrações das 10h às 19h, incluindo o Concurso Cosplay às 15h. A entrada é gratuita, livre para todos os públicos e não há necessidade de inscrição.

Biblioteca recebe sessões gratuitas de cinema infantil