A cultura, a gastronomia e a música tomam conta de Piracicaba e da região neste fim de semana. O destaque fica para o retorno do Japão na Praça, que reúne atrações gratuitas no Centro da cidade, além de sessões de cinema, lançamento literário, celebrações tradicionais e festivais de inverno que prometem agradar públicos de todas as idades.
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Japão na Praça celebra cultura japonesa no Centro
Após o adiamento provocado pela queda de uma árvore na semana passada, o tradicional Japão na Praça acontece entre sexta-feira (3) e domingo (5), na Praça José Bonifácio, no Centro de Piracicaba. Com entrada gratuita, o festival celebra os 118 anos da imigração japonesa no Brasil e reúne gastronomia típica, apresentações culturais, oficinas, artes marciais, shows, karaokê, taikô, danças tradicionais (odori), ilusionismo e o aguardado Concurso Cosplay. O espaço também é pet friendly.
Na sexta-feira, a programação começa às 18h e segue até 22h. No sábado, as atividades acontecem das 10h às 22h, com apresentações culturais durante todo o dia. Já no domingo, o público poderá acompanhar atrações das 10h às 19h, incluindo o Concurso Cosplay às 15h. A entrada é gratuita, livre para todos os públicos e não há necessidade de inscrição.
Biblioteca recebe sessões gratuitas de cinema infantil
As crianças e adolescentes têm programação garantida no sábado (4), com duas sessões gratuitas do CineSesc na Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto. A iniciativa, realizada em parceria entre o Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP) e o Sesc, busca ampliar o acesso ao cinema nacional e incentivar novos espectadores.
Às 14h será exibido o filme Placa Mãe e, às 16h, Beatriz Vira-Folhas. As sessões acontecem na biblioteca, com entrada pela Rua Vergueiro, 145, no Centro. A participação é gratuita e a classificação é voltada ao público infantojuvenil.
Cineteca exibe documentários sobre o futebol brasileiro
Ainda no sábado (4), às 19h, a Biblioteca Pública recebe mais uma edição do projeto Cineteca, desta vez com dois documentários que exploram a paixão nacional pelo futebol. Serão exibidos Subterrâneos do Futebol e Todomundo, produções que abordam a relação entre o esporte, a cultura brasileira e as torcidas.
A sessão integra o programa Pontos MIS e acontece na Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, na Rua Vergueiro, 145, Centro. A entrada é gratuita e a atividade é indicada para jovens e adultos interessados em cinema e cultura.
Escritora piracicabana lança primeiro livro no Sebo Clube do Livro
A autora piracicabana tectoniza, nome artístico de Tamires Carneluti, lança no sábado (4), às 19h30, seu primeiro livro, Diarreia das Flores, publicado pela Editora Urutau. A obra reúne poemas escritos ao longo de mais de uma década e propõe um encontro entre delicadeza e elementos do grotesco.
O lançamento acontece no Sebo Clube do Livro – Raros e Loucos, na Rua XV de Novembro, 1600, Centro. A entrada é gratuita, com exemplares disponíveis para compra. A programação também contará com apresentações de dança e música.
Festa do Divino inicia comemoração dos 200 anos
A mais antiga celebração religiosa e popular de Piracicaba inicia sua histórica 200ª edição neste domingo (5), no Largo dos Pescadores. A abertura começa às 9h30 com a Missa da Derrubada e a Bênção dos Barcos, presididas pelo bispo Dom Devair da Fonseca, seguida por apresentações culturais e almoço com feijoada.
Ao longo do dia, o público poderá acompanhar apresentações da Banda União Operária, Congada com a Folia do Divino e show do Grupo Oitava Cor. Toda a programação é gratuita e integra uma celebração reconhecida como patrimônio cultural imaterial de Piracicaba.
Festival de Inverno movimenta Águas de São Pedro
Quem pretende estender o passeio pela região pode aproveitar a abertura do Festival de Inverno de Águas de São Pedro, que acontece neste sábado (4) e segue até o fim do mês com dezenas de atrações culturais gratuitas.
A abertura será às 21h, no Boulevard, com show da Banda Black Jack. A programação, totalmente gratuita, reúne apresentações de rock, MPB, samba, jazz, blues, chorinho e sertanejo em diferentes espaços da estância turística durante todo o mês de julho.