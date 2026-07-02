Nesta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os públicos! Os ingressos já estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do cinema.
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ESTREIAS
Minions & Monstros: No filme Minions & Monstros, o pequeno ser amarelo James ganha o papel principal junto com a sétima arte. O longa se passa na Era de Ouro do cinema e acompanha o mais solitário e criativo entre os colegas minions. Insatisfeito em ser apenas mais um membro da tribo a serviço de um chefe, James sonha em fazer filmes. Na busca por esse desejo, James sem querer irá libertar uma série de monstros e uma gangue de criaturas com planos de destruir o mundo. Junto dele, os outros minions terão que encontrar as horripilantes criaturas para viverem as cenas do filme de James.
SEGUEM EM CARTAZ
Supergirl: Quando um adversário tão inesperado quanto implacável parece muito próximo de ganhar a batalha, Kara Zor-El, também conhecida como Supergirl, não sem muita relutância, faz uma parceria improvável em uma épica jornada interestelar de vingança e justiça.
Toy Story 5: Buzz, Woody, Jessie e os demais brinquedos tradicionais são desafiados pela nova obsessão das crianças do século XXI: os dispositivos eletrônicos.
Dia D: A trama de DIA D explorará a existência de alienígenas, mostrando como essa descoberta irá afetar as pessoas ao redor do mundo em nossa sociedade atual.
Trago Seu Amor: Mia é uma jovem bruxa que tem um poder único: através de um beijo, a pessoa enfeitiçada volta para seu último amor ou se apaixona pela própria Mia. Desesperados para reconquistar sua paixão, seus clientes aceitam o risco e assim Mia e seu fiel assistente Ariel tocam o seu negócio esotérico. Tudo parece estar indo bem até que o inesperado acontece: Mia se apaixona por um dos alvos. Rene, que também é bruxa e ex-namorada de Yuri, se transforma na nova obsessão de Mia, provocando um verdadeiro caos na vida dela.
Todo Mundo Em Pânico (2026): Mais de 25 anos depois de escaparem de um assassino mascarado muito familiar, o quarteto formado por Shorty, Ray, Cindy e Brenda está novamente na mira do criminoso e nenhuma franquia de terror está a salvo.
Outros títulos que seguem em exibição:
- Cansei de Ser Nerd;
- Authentic Games No Império Desconectado.
Cine Teatro São Pedro também divulga programação
O Cine Teatro São Pedro também divulgou a programação da semana. Toy Story 5 será exibido em 3D dublado na quinta-feira, às 17h, e no domingo, às 13h. Já as sessões em 2D dublado acontecem na sexta, sábado, segunda, terça e quarta-feira, sempre às 17h. Minions & Monstros terá sessões em 3D dublado na quinta, às 19h, e no domingo, às 15h, além de exibições em 2D dublado na sexta, sábado, segunda, terça e quarta-feira, às 19h. Já Supergirl será exibido em 3D dublado na quinta-feira, às 21h; em 2D dublado na sexta, sábado, segunda e quarta-feira, também às 21h; e em 2D legendado na terça-feira, às 21h.
Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) para as sessões em 2D e 3D. De segunda a quinta-feira, exceto em feriados, o cinema oferece promoção com preço único de meia-entrada para todas as sessões. O Cine Teatro São Pedro está localizado na Avenida dos Imigrantes, 255, no Shopping São Pedro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp (19) 3481-5767. A programação está sujeita a alterações.