Nesta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os públicos! Os ingressos já estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do cinema.

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ESTREIAS

Minions & Monstros: No filme Minions & Monstros, o pequeno ser amarelo James ganha o papel principal junto com a sétima arte. O longa se passa na Era de Ouro do cinema e acompanha o mais solitário e criativo entre os colegas minions. Insatisfeito em ser apenas mais um membro da tribo a serviço de um chefe, James sonha em fazer filmes. Na busca por esse desejo, James sem querer irá libertar uma série de monstros e uma gangue de criaturas com planos de destruir o mundo. Junto dele, os outros minions terão que encontrar as horripilantes criaturas para viverem as cenas do filme de James.