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CULTURA

Japão na Praça exibe jogo do Brasil e Noruega neste domingo (5)

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Após ser adiado, o Japão na Praça começa nesta sexta-feira (3) com três dias de atrações gratuitas no Centro de Piracicaba.
Após ser adiado, o Japão na Praça começa nesta sexta-feira (3) com três dias de atrações gratuitas no Centro de Piracicaba.

Os torcedores que forem ao tradicional Japão na Praça no domingo (5) poderão acompanhar, além das atrações culturais, a transmissão em telão do confronto entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. A partida será exibida às 17h, na Praça José Bonifácio, no Centro de Piracicaba. O festival, promovido pelo Clube Cultural Recreativo Nipo-Brasileiro de Piracicaba, começa nesta sexta-feira (3) e segue até domingo (5), com entrada gratuita. A edição deste ano foi adiada na última semana após a queda de uma árvore atingir parte da estrutura montada para o evento.

Ao longo dos três dias, o público poderá conferir uma programação voltada à cultura nipo-brasileira, com apresentações de Taiko (tambores japoneses), Odori (danças tradicionais), karaokê, ilusionismo, oficinas, artes marciais e atividades para todas as idades. O tradicional Concurso de Cosplay também integra a programação. Outro destaque é a praça de alimentação, que reúne pratos e doces típicos da culinária japonesa. O espaço do evento também é pet friendly, permitindo a entrada de animais de estimação.

Realizado em comemoração aos 118 anos da imigração japonesa no Brasil, o Japão na Praça deve reunir milhares de visitantes durante o fim de semana, combinando cultura, gastronomia, entretenimento e, neste domingo, a emoção da torcida pela seleção brasileira em um telão instalado no evento.

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Confira a programação completa

Sexta-feira (3)

  • 18h – Abertura ao público
  • 19h – Abertura Pedro com o Grupo Todos Nós
  • 19h15 – Guerreiras do K-Pop
  • 19h30 – Show: Os Londrinos
  • 21h – Odori: Grupo Ikigai – Nipo Piracicaba
  • 21h30 – Grupo Todos Nós
  • 22h – Encerramento

Sábado (4)

  • 10h – Abertura ao público
  • 11h – Projeto Social Educando
  • 12h – Abertura Pedro com Grupo Todos Nós
  • 12h30 – Karaokê Adulto
  • 13h – Taiko e Shishimai: Yuriki No Kizuna Eisa Daiko
  • 13h30 – Karaokê Kids – Nipo Piracicaba
  • 14h – Kawasuji Seiryu Daiko de Atibaia
  • 14h30 – Baseball Nipo Piracicaba
  • 14h50 – Show: Luis Yabiku
  • 15h20 – Odori: Komadori Dansu
  • 16h – Kendô: Shido Dojo
  • 16h30 – Judô Ancelor Mittal
  • 17h – Abertura com autoridades
  • 18h – Workshop Shishimai: Yuriki No Kizuna Eisa Daiko
  • 18h30 – Kinjutsu/Iaido: Shido Dojo
  • 19h – Guerreiras do K-Pop
  • 19h20 – Kawasuji Seiryu Daiko de Atibaia
  • 19h40 – Taiko e Shishimai: Yuriki No Kizuna Eisa Daiko
  • 20h10 – Odori: Komadori Dansu
  • 20h30 – Odori: Grupo Ikigai – Nipo Piracicaba
  • 21h – Grupo Todos Nós
  • 22h – Encerramento

Domingo (5)

  • 10h – Abertura ao público
  • 12h – Abertura Pedro com Grupo Todos Nós
  • 12h30 – Show de Ilusionismo: Edson Iwasaki
  • 13h – Kimie Buyo
  • 13h15 – Kitaguni No Haru e Kimie Buyo
  • 13h30 – Artes Marciais
  • 14h – Odori: Grupo Ikigai – Nipo Piracicaba
  • 14h30 – Show de Ilusionismo: Edson Iwasaki
  • 15h – Concurso Cosplay
  • 16h – Karaokê Kids – Nipo Piracicaba
  • 16h15 – Resultado do Concurso Cosplay
  • 16h30 – Grupo Todos Nós
  • 17h – Jogo Brasil e Noruega
  • 19h – Encerramento

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