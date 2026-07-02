Os torcedores que forem ao tradicional Japão na Praça no domingo (5) poderão acompanhar, além das atrações culturais, a transmissão em telão do confronto entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. A partida será exibida às 17h, na Praça José Bonifácio, no Centro de Piracicaba. O festival, promovido pelo Clube Cultural Recreativo Nipo-Brasileiro de Piracicaba, começa nesta sexta-feira (3) e segue até domingo (5), com entrada gratuita. A edição deste ano foi adiada na última semana após a queda de uma árvore atingir parte da estrutura montada para o evento.

Ao longo dos três dias, o público poderá conferir uma programação voltada à cultura nipo-brasileira, com apresentações de Taiko (tambores japoneses), Odori (danças tradicionais), karaokê, ilusionismo, oficinas, artes marciais e atividades para todas as idades. O tradicional Concurso de Cosplay também integra a programação. Outro destaque é a praça de alimentação, que reúne pratos e doces típicos da culinária japonesa. O espaço do evento também é pet friendly, permitindo a entrada de animais de estimação.

Realizado em comemoração aos 118 anos da imigração japonesa no Brasil, o Japão na Praça deve reunir milhares de visitantes durante o fim de semana, combinando cultura, gastronomia, entretenimento e, neste domingo, a emoção da torcida pela seleção brasileira em um telão instalado no evento.