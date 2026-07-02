Na manhã desta quinta-feira (02) a Polícia Civil de Piracicaba prendeu em flagrante um comerciante de 48 anos, por vender produtos proibidos à saúde pública. A ação foi na Avenida Armando de Salles Oliveira, no Centro, ao lado do Terminal Rodoviário.

A UPJA, através do SIG, foi até o local após receber uma denúncia anônima. A acusação era grave: venda irregular de cigarros eletrônicos, os vapes, e essências para narguilé.

Na vistoria, os policiais encontraram o estoque: várias caixas de essências e quatro vapes. Tudo proibido de vender no Brasil.

O material foi apreendido e levado pro Instituto de Criminalística. Com a prova nas mãos, o Dr. André de França Oliveira, autoridade da operação, ratificou a prisão em flagrante pelo art. 278 do Código Penal: comercializar substâncias nocivas à saúde pública.