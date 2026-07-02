Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (1º), no bairro Monte Líbano, em Piracicaba, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
LEIA MAIS
- Após caminhar 30 km na terra, GCM Piracicaba encontra motoniveladora
- VÍDEO: Audi capota na avenida Piracicamirim em Piracicaba
A prisão aconteceu durante patrulhamento nas proximidades da Comunidade Pantanal, região conhecida pela intensa movimentação do tráfico de entorpecentes. Os policiais desconfiaram da atitude do suspeito, que pilotava uma motocicleta e carregava uma pochete, e realizaram a abordagem.
Durante a revista, os militares encontraram um revólver calibre .22 carregado com quatro munições intactas, 393 pedras de crack, dinheiro em espécie, um aparelho celular e a motocicleta utilizada pelo suspeito.
O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.