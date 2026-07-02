Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (1º), no bairro Monte Líbano, em Piracicaba, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

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A prisão aconteceu durante patrulhamento nas proximidades da Comunidade Pantanal, região conhecida pela intensa movimentação do tráfico de entorpecentes. Os policiais desconfiaram da atitude do suspeito, que pilotava uma motocicleta e carregava uma pochete, e realizaram a abordagem.