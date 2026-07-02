Uma operação da Polícia Civil realizada nesta quinta-feira (2) resultou na prisão de três suspeitos investigados por participação em um violento "tribunal do crime" ocorrido em Piracicaba. Os detidos, de 18, 22 e 28 anos, são investigados pelos crimes de sequestro, tentativa de homicídio e organização criminosa.
Segundo as investigações, dois homens e uma mulher teriam participado da sessão criminosa registrada no dia 7 de junho, quando três pessoas foram sequestradas e brutalmente agredidas. A polícia aponta que os envolvidos possuem ligação com a facção PCC.
A motivação do ataque seria a suspeita de abuso sexual contra uma bebê de apenas um ano e sete meses. A acusação teria levado as vítimas a serem submetidas ao chamado "tribunal do crime", prática ilegal em que integrantes de organizações criminosas decidem e executam punições por conta própria.
As agressões deixaram as vítimas com ferimentos gravíssimos, principalmente na cabeça e no rosto. Elas precisaram ser internadas em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido à gravidade dos ferimentos.
A Operação Derectio, coordenada pela Delegacia de Homicídios de Piracicaba, cumpriu mandados no Centro da cidade, no bairro Monte Líbano e na comunidade Pantanal. Ao todo, foram executados quatro mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão temporária.
Durante a investigação, a Polícia Civil identificou quatro pessoas envolvidas no crime — três homens e uma mulher. As apurações continuam para localizar todos os participantes e esclarecer completamente a atuação do grupo.