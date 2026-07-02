Uma operação da Polícia Civil realizada nesta quinta-feira (2) resultou na prisão de três suspeitos investigados por participação em um violento "tribunal do crime" ocorrido em Piracicaba. Os detidos, de 18, 22 e 28 anos, são investigados pelos crimes de sequestro, tentativa de homicídio e organização criminosa.

Segundo as investigações, dois homens e uma mulher teriam participado da sessão criminosa registrada no dia 7 de junho, quando três pessoas foram sequestradas e brutalmente agredidas. A polícia aponta que os envolvidos possuem ligação com a facção PCC.

A motivação do ataque seria a suspeita de abuso sexual contra uma bebê de apenas um ano e sete meses. A acusação teria levado as vítimas a serem submetidas ao chamado "tribunal do crime", prática ilegal em que integrantes de organizações criminosas decidem e executam punições por conta própria.