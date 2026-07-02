Questionado sobre projetos específicos para a região, Haddad disse que a prioridade será recuperar a competitividade da indústria paulista. Segundo ele, a reforma tributária aprovada durante sua gestão no Ministério da Fazenda representa um passo decisivo para esse objetivo.

Durante visita a Piracicaba nesta quinta-feira (2), a convite da deputada estadual Professora Bebel (PT), o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad afirmou que, se eleito governador de São Paulo, pretende apostar na reindustrialização do Estado, destacando o potencial de municípios como Piracicaba, reconhecida como um dos principais polos industriais, tecnológicos e do agronegócio paulista.

"Nós vamos reindustrializar o Estado de São Paulo. São Paulo perdeu muita indústria", afirmou. Na avaliação do ex-ministro, a reforma tributária permitirá o fim da chamada guerra fiscal entre os estados, fenômeno que, segundo ele, prejudicou principalmente São Paulo ao incentivar a migração de empresas para outras unidades da federação por meio de benefícios fiscais.

"A reforma tributária é a salvação de São Paulo, que é vítima da guerra fiscal. Uns estados, para atrair empresas, acabam fazendo guerra fiscal contra a indústria de São Paulo. Agora vamos preparar o caminho da reindustrialização do Estado", declarou.

Durante a entrevista, Haddad também comentou os modelos de gestão adotados na saúde pública, especialmente a terceirização de serviços por meio de consórcios e organizações sociais (OSs). Segundo ele, diferentes formatos podem apresentar bons resultados, desde que haja uma gestão eficiente e transparente. Como exemplo, citou a empresa pública criada para administrar os hospitais universitários federais.