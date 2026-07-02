A influenciadora Virginia Fonseca passou a contar com uma versão em inteligência artificial desenvolvida para interagir diretamente com seus seguidores. A novidade está disponível na plataforma Versio e permite que os usuários conversem com um chatbot treinado para reproduzir a personalidade, o estilo de comunicação e a forma de responder da criadora de conteúdo.

O acesso ao serviço é pago e faz parte de uma tendência crescente de utilização da inteligência artificial para aproximar personalidades públicas de seus fãs. A ferramenta permanece disponível durante todo o dia, oferecendo conversas sempre que o usuário desejar.

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Uma conversa com a "Virginia digital"