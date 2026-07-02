A influenciadora Virginia Fonseca passou a contar com uma versão em inteligência artificial desenvolvida para interagir diretamente com seus seguidores. A novidade está disponível na plataforma Versio e permite que os usuários conversem com um chatbot treinado para reproduzir a personalidade, o estilo de comunicação e a forma de responder da criadora de conteúdo.
O acesso ao serviço é pago e faz parte de uma tendência crescente de utilização da inteligência artificial para aproximar personalidades públicas de seus fãs. A ferramenta permanece disponível durante todo o dia, oferecendo conversas sempre que o usuário desejar.
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Uma conversa com a "Virginia digital"
O chatbot foi criado para simular a maneira como Virginia costuma se comunicar nas redes sociais. A proposta é responder perguntas, trocar mensagens e manter conversas de forma natural, utilizando uma inteligência artificial treinada com características da influenciadora.
Segundo a divulgação do lançamento, a ferramenta surgiu como uma alternativa para atender parte da enorme quantidade de mensagens recebidas diariamente pela influenciadora, que nem sempre consegue responder individualmente aos seguidores.
Além da versão de Virginia, a plataforma Versio reúne outras inteligências artificiais inspiradas em criadores de conteúdo e especialistas, permitindo que os usuários conversem com representações digitais de diferentes personalidades.
Quanto custa acessar a ferramenta
Para utilizar o chatbot, é necessário contratar um dos planos oferecidos pela plataforma. As assinaturas variam entre R$ 29,90 e R$ 89,90 por mês, conforme o nível de acesso escolhido pelo usuário.
Até o momento, a Versio não disponibiliza um período gratuito para testes. A contratação é feita diretamente na plataforma, onde também estão disponíveis informações sobre os recursos incluídos em cada plano.
O lançamento reforça o avanço da inteligência artificial no universo dos influenciadores digitais, que cada vez mais utilizam a tecnologia para ampliar a interação com o público e oferecer novas formas de relacionamento com seus seguidores.