A Inteligência Artificial já faz parte da rotina de empresas de diferentes setores e, cada vez mais, conhecer essas ferramentas se tornou um diferencial profissional. Pensando nisso, a Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) abriu as inscrições para a segunda turma do curso gratuito Descomplicando a IA, voltado a quem deseja aprender a utilizar a tecnologia de forma prática no dia a dia.

A capacitação será realizada presencialmente nos dias 20 e 27 de julho, das 18h às 20h, por meio da Escola de Negócios e do Inova Acipi. A proposta é mostrar que a IA pode ser aplicada de maneira simples para aumentar a produtividade, otimizar processos e apoiar a tomada de decisões, independentemente da profissão ou do nível de conhecimento dos participantes.

O curso é destinado a profissionais de todas as áreas, empreendedores, estudantes e qualquer pessoa interessada no tema. Não é necessário ter experiência prévia, tornando a iniciativa acessível para quem deseja dar os primeiros passos no universo da inteligência artificial.