A Inteligência Artificial já faz parte da rotina de empresas de diferentes setores e, cada vez mais, conhecer essas ferramentas se tornou um diferencial profissional. Pensando nisso, a Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) abriu as inscrições para a segunda turma do curso gratuito Descomplicando a IA, voltado a quem deseja aprender a utilizar a tecnologia de forma prática no dia a dia.
A capacitação será realizada presencialmente nos dias 20 e 27 de julho, das 18h às 20h, por meio da Escola de Negócios e do Inova Acipi. A proposta é mostrar que a IA pode ser aplicada de maneira simples para aumentar a produtividade, otimizar processos e apoiar a tomada de decisões, independentemente da profissão ou do nível de conhecimento dos participantes.
O curso é destinado a profissionais de todas as áreas, empreendedores, estudantes e qualquer pessoa interessada no tema. Não é necessário ter experiência prévia, tornando a iniciativa acessível para quem deseja dar os primeiros passos no universo da inteligência artificial.
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Ferramentas e aplicações reais
Durante os dois encontros, os participantes terão contato com algumas das plataformas mais utilizadas atualmente, como ChatGPT, Gemini, Claude e Perplexity. Além disso, aprenderão a elaborar prompts mais eficientes, explorar aplicações práticas para empresas e compreender o funcionamento de automações e agentes de IA.
As aulas serão conduzidas por dois especialistas com ampla experiência em inovação e tecnologia. José Massad acumula mais de duas décadas de atuação em transformação digital, tendo liderado projetos de inteligência artificial, dados e inovação em grandes empresas. Já Carlos Zaguetto é fundador da MVP Builders e atua desde 2022 na implantação de soluções de IA para organizações de diferentes segmentos.
As vagas são limitadas e as inscrições são gratuitas. Os interessados podem se inscrever pelo link disponibilizado pela Acipi ou pelas redes sociais da Escola de Negócios. Ao final da capacitação, todos os participantes receberão certificado de conclusão.