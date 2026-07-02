O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), departamento da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou o segundo morcego com resultado positivo para o vírus da raiva em Piracicaba neste ano. O animal, da espécie Nyctinomops laticaudatus, um morcego insetívoro, foi recolhido na região norte da cidade, nas proximidades do bairro Parque São Jorge.
De acordo com o CCZ, não houve contato do morcego com pessoas ou animais domésticos. O primeiro registro positivo de 2026 foi de um morcego encontrado no bairro São Dimas.
Em 2025, Piracicaba registrou sete morcegos com resultado positivo para raiva, localizados nos bairros Santa Teresinha, Vila Prudente (dois casos), Centro, Nova América, Água Branca e Jardim Monumento. Em todos os casos, os animais eram insetívoros e não houve registro da doença em cães ou gatos.
ORIENTAÇÕES – Ao encontrar um morcego, vivo ou morto, a orientação é não tocar, manipular ou tentar capturá-lo. Se possível, o animal deve ser isolado com um balde, caixa ou outro recipiente até a chegada da equipe do CCZ, que fará o recolhimento de forma segura.
Embora os morcegos desempenhem importante papel no equilíbrio ambiental, qualquer animal encontrado caído, com dificuldade para voar ou apresentando comportamento incomum deve ser considerado suspeito e não deve ser manipulado.
PROTEÇÃO AOS ANIMAIS – O CCZ reforça a importância de manter em dia a vacinação antirrábica de cães e gatos. A imunização deve ser realizada anualmente, é gratuita e está disponível durante todo o ano no Centro de Controle de Zoonoses.
A raiva é uma doença viral grave que acomete mamíferos, incluindo seres humanos, e apresenta alta letalidade. A vacinação dos animais domésticos é uma das principais formas de prevenção.
Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato pelo telefone 156 ou diretamente com o CCZ pelo número (19) 3427-3008. O Centro de Controle de Zoonoses está localizado na Rua Dionísio Dal Picolo, nº 21, no bairro Jupiá, e atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h e aos sábados, domingos e feriados das 7h às 12h.