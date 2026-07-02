O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), departamento da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou o segundo morcego com resultado positivo para o vírus da raiva em Piracicaba neste ano. O animal, da espécie Nyctinomops laticaudatus, um morcego insetívoro, foi recolhido na região norte da cidade, nas proximidades do bairro Parque São Jorge.

De acordo com o CCZ, não houve contato do morcego com pessoas ou animais domésticos. O primeiro registro positivo de 2026 foi de um morcego encontrado no bairro São Dimas.

Em 2025, Piracicaba registrou sete morcegos com resultado positivo para raiva, localizados nos bairros Santa Teresinha, Vila Prudente (dois casos), Centro, Nova América, Água Branca e Jardim Monumento. Em todos os casos, os animais eram insetívoros e não houve registro da doença em cães ou gatos.