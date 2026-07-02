A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo (PGSP) entraram na Justiça com um pedido de falência do Grupo Dolly. A ação foi protocolada na quarta-feira (1º), na 2ª Vara de Falências e Recuperação Judicial do Foro Central Cível de São Paulo, e aponta uma dívida tributária de R$ 15,7 bilhões.

Segundo as procuradorias, todas as tentativas de cobrar os débitos foram realizadas, mas não tiveram resultado. Desse total, R$ 7,9 bilhões não puderam ser recuperados por meio das cobranças judiciais.

Os órgãos afirmam que encontraram indícios de práticas contábeis e financeiras que dificultaram a localização de bens e a recuperação dos valores devidos. De acordo com o pedido, parte das empresas do grupo não possui patrimônio suficiente para quitar as dívidas fiscais.