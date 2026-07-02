Depois de mais de uma década reunindo versos, a escritora piracicabana tectoniza, nome artístico de Tamires Carneluti, lança neste sábado (4), às 19h30, seu primeiro livro, “Diarreia das Flores”. O evento será realizado no Sebo Clube do Livro – Raros e Loucos, em Piracicaba, com entrada gratuita e exemplares disponíveis para compra.

A publicação reúne poemas escritos entre os 15 e os 27 anos da autora. Os textos nasceram de forma espontânea ao longo desse período e, mais tarde, ganharam unidade para se transformar no livro. Para tectoniza, publicar pela editora Urutau representa a concretização de um antigo sonho, especialmente por admirar o catálogo da editora e a obra da poetisa Mar Becker.

O lançamento também celebra o encontro entre diferentes linguagens artísticas. A programação contará com intervenção de dança de Isabella Perim e apresentações musicais de Ivan Marconato e Nihil Dreamz, ampliando a experiência do público para além da literatura.