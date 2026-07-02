02 de julho de 2026
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CULTURA

Piracicabana lança livro que transforma contrastes em poesia

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Fotos: Julia Paterniani e Caroline de Assis Rohwedder.
Escritora piracicabana apresenta obra de estreia em evento gratuito com programação cultural neste sábado (4) no Centro de Piracicaba.
Escritora piracicabana apresenta obra de estreia em evento gratuito com programação cultural neste sábado (4) no Centro de Piracicaba.

Depois de mais de uma década reunindo versos, a escritora piracicabana tectoniza, nome artístico de Tamires Carneluti, lança neste sábado (4), às 19h30, seu primeiro livro, “Diarreia das Flores”. O evento será realizado no Sebo Clube do Livro – Raros e Loucos, em Piracicaba, com entrada gratuita e exemplares disponíveis para compra.

A publicação reúne poemas escritos entre os 15 e os 27 anos da autora. Os textos nasceram de forma espontânea ao longo desse período e, mais tarde, ganharam unidade para se transformar no livro. Para tectoniza, publicar pela editora Urutau representa a concretização de um antigo sonho, especialmente por admirar o catálogo da editora e a obra da poetisa Mar Becker.

O lançamento também celebra o encontro entre diferentes linguagens artísticas. A programação contará com intervenção de dança de Isabella Perim e apresentações musicais de Ivan Marconato e Nihil Dreamz, ampliando a experiência do público para além da literatura.

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O título “Diarreia das Flores” sintetiza a proposta da obra ao aproximar imagens opostas. De um lado, a delicadeza simbolizada pelas flores; de outro, uma palavra que provoca desconforto e rompe expectativas. O resultado é uma poesia que percorre temas como amor, morte, identidade e transformação, explorando os contrastes que fazem parte da experiência humana.

Essa relação entre delicadeza e ruptura também aparece na trajetória de tectoniza como artista visual. Formada em Artes Visuais pela Unesp, ela trabalha com fotografia, vídeo, som e poesia, utilizando flores e elementos da natureza como metáforas para discutir questões de gênero, sexualidade e os processos de construção e desconstrução da existência.

Além da produção literária, a artista já participou de exposições como o 54º Salão de Arte Contemporânea de Piracicaba, a mostra virtual Atlas de Poéticas Interrompidas e a Mostra de Arte Wynara 2026, em Bauru. Após realizar o primeiro lançamento da obra na cidade bauruense, agora ela celebra o encontro com o público piracicabano e espera que a noite seja marcada por reencontros, novas conexões e o compartilhamento da poesia.

SERVIÇO

O lançamento de “Diarreia das Flores” acontece neste sábado (4), às 19h30, no Sebo Clube do Livro – Raros e Loucos, localizado na Rua XV de Novembro, 1600, no Centro de Piracicaba. A entrada é gratuita, e os exemplares do livro estarão disponíveis para compra durante o evento.

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