Depois de mais de uma década reunindo versos, a escritora piracicabana tectoniza, nome artístico de Tamires Carneluti, lança neste sábado (4), às 19h30, seu primeiro livro, “Diarreia das Flores”. O evento será realizado no Sebo Clube do Livro – Raros e Loucos, em Piracicaba, com entrada gratuita e exemplares disponíveis para compra.
A publicação reúne poemas escritos entre os 15 e os 27 anos da autora. Os textos nasceram de forma espontânea ao longo desse período e, mais tarde, ganharam unidade para se transformar no livro. Para tectoniza, publicar pela editora Urutau representa a concretização de um antigo sonho, especialmente por admirar o catálogo da editora e a obra da poetisa Mar Becker.
O lançamento também celebra o encontro entre diferentes linguagens artísticas. A programação contará com intervenção de dança de Isabella Perim e apresentações musicais de Ivan Marconato e Nihil Dreamz, ampliando a experiência do público para além da literatura.
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O título “Diarreia das Flores” sintetiza a proposta da obra ao aproximar imagens opostas. De um lado, a delicadeza simbolizada pelas flores; de outro, uma palavra que provoca desconforto e rompe expectativas. O resultado é uma poesia que percorre temas como amor, morte, identidade e transformação, explorando os contrastes que fazem parte da experiência humana.
Essa relação entre delicadeza e ruptura também aparece na trajetória de tectoniza como artista visual. Formada em Artes Visuais pela Unesp, ela trabalha com fotografia, vídeo, som e poesia, utilizando flores e elementos da natureza como metáforas para discutir questões de gênero, sexualidade e os processos de construção e desconstrução da existência.
Além da produção literária, a artista já participou de exposições como o 54º Salão de Arte Contemporânea de Piracicaba, a mostra virtual Atlas de Poéticas Interrompidas e a Mostra de Arte Wynara 2026, em Bauru. Após realizar o primeiro lançamento da obra na cidade bauruense, agora ela celebra o encontro com o público piracicabano e espera que a noite seja marcada por reencontros, novas conexões e o compartilhamento da poesia.
SERVIÇO
O lançamento de “Diarreia das Flores” acontece neste sábado (4), às 19h30, no Sebo Clube do Livro – Raros e Loucos, localizado na Rua XV de Novembro, 1600, no Centro de Piracicaba. A entrada é gratuita, e os exemplares do livro estarão disponíveis para compra durante o evento.