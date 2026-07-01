A Justiça da Itália anulou a decisão que autorizava a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli no processo relacionado ao caso da arma e determinou que o pedido apresentado pelo Brasil seja analisado novamente. Com isso, o processo retorna à Corte de Apelação de Roma, que fará um novo julgamento sobre a solicitação.

A medida não significa que a condenação da ex-parlamentar tenha sido anulada ou revista. A Justiça italiana não analisa o mérito da sentença proferida no Brasil, limitando-se a verificar se o pedido de extradição cumpre os requisitos previstos pela legislação do país e pelos tratados internacionais.

Ainda não há uma data definida para a nova análise. De acordo com a defesa de Zambelli, a expectativa é de que o processo volte à pauta em setembro.