Mais de 650 mil aposentados e pensionistas já podem receber um pagamento extra do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os valores correspondem à devolução de descontos considerados indevidos, aplicados entre março de 2020 e março de 2025, e começam a ser liberados após a conclusão das etapas exigidas pelo órgão.

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Previdência, cerca de 656 mil beneficiários tiveram os pedidos de ressarcimento aprovados e estão aptos a receber os valores. Em grande parte dos casos, o dinheiro será depositado na mesma conta em que o segurado recebe o benefício, desde que seja feita a adesão ao acordo disponibilizado pelo INSS.

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Como solicitar a devolução