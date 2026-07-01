Mais de 650 mil aposentados e pensionistas já podem receber um pagamento extra do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os valores correspondem à devolução de descontos considerados indevidos, aplicados entre março de 2020 e março de 2025, e começam a ser liberados após a conclusão das etapas exigidas pelo órgão.
Segundo dados divulgados pelo Ministério da Previdência, cerca de 656 mil beneficiários tiveram os pedidos de ressarcimento aprovados e estão aptos a receber os valores. Em grande parte dos casos, o dinheiro será depositado na mesma conta em que o segurado recebe o benefício, desde que seja feita a adesão ao acordo disponibilizado pelo INSS.
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Como solicitar a devolução
Para receber o pagamento, a maioria dos beneficiários deve acessar o site ou aplicativo Meu INSS utilizando a conta Gov.br. Em seguida, é necessário entrar na opção "Consultar Pedidos", localizar a contestação aprovada e selecionar "Cumprir Exigência".
Depois disso, basta ler as condições apresentadas, marcar a opção de aceite para o recebimento dos valores e finalizar a solicitação. O procedimento é gratuito e, após a confirmação, o depósito deve ser realizado em até três dias úteis.
Quem tiver dificuldades para concluir o processo pode buscar atendimento pela Central 135 ou comparecer a uma agência dos Correios para receber orientação sobre a liberação do ressarcimento.
Alguns grupos receberão automaticamente
Nem todos os segurados precisarão aderir ao acordo para ter acesso ao pagamento. O INSS informou que determinados grupos terão a devolução liberada de forma automática, sem necessidade de realizar qualquer solicitação.
A medida contempla beneficiários com mais de 80 anos, além de integrantes de comunidades indígenas e quilombolas. Nesses casos, o ressarcimento será creditado diretamente, dispensando qualquer procedimento adicional.
A devolução faz parte das ações adotadas pelo INSS para restituir valores descontados de forma indevida dos benefícios previdenciários, garantindo que os segurados recebam os montantes reconhecidos após a análise das contestações.