A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada de circulação de um repelente de insetos após identificar falhas em análises laboratoriais que apontaram irregularidade na concentração do princípio ativo responsável pela proteção contra mosquitos. A medida também suspende a comercialização, a distribuição e o uso do produto.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e atinge exclusivamente o repelente Repele Mavaro, fabricado pela Mavaro Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. Segundo a agência, o produto não apresentou desempenho adequado nos testes realizados, o que compromete sua eficácia.

As análises foram conduzidas pelo Instituto Adolfo Lutz, laboratório oficial de saúde pública do Estado de São Paulo, que identificou resultado insatisfatório na concentração do IR3535, substância amplamente utilizada em repelentes para afastar mosquitos e outros insetos.