A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada de circulação de um repelente de insetos após identificar falhas em análises laboratoriais que apontaram irregularidade na concentração do princípio ativo responsável pela proteção contra mosquitos. A medida também suspende a comercialização, a distribuição e o uso do produto.
A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e atinge exclusivamente o repelente Repele Mavaro, fabricado pela Mavaro Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. Segundo a agência, o produto não apresentou desempenho adequado nos testes realizados, o que compromete sua eficácia.
As análises foram conduzidas pelo Instituto Adolfo Lutz, laboratório oficial de saúde pública do Estado de São Paulo, que identificou resultado insatisfatório na concentração do IR3535, substância amplamente utilizada em repelentes para afastar mosquitos e outros insetos.
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Análise aponta falha em princípio ativo
O IR3535 é um ingrediente ativo comum em repelentes comercializados no Brasil e desempenha papel essencial na proteção contra picadas de insetos. Ele é utilizado como uma das principais estratégias de prevenção individual contra doenças transmitidas por mosquitos.
Quando a concentração da substância não atende aos parâmetros exigidos, a eficácia do produto pode ser reduzida, comprometendo a proteção esperada pelo consumidor. Por isso, a Anvisa adotou a medida preventiva de suspensão imediata do item.
A irregularidade foi detectada em testes de controle de qualidade, que indicaram desempenho abaixo do padrão estabelecido para produtos dessa categoria. A restrição não se estende a outros itens da mesma marca.
Fabricante inicia recolhimento e orienta consumidores
Após a determinação, a fabricante informou que identificou um desvio pontual no processo de produção e afirmou ter adotado medidas corretivas para evitar novas ocorrências.
A empresa também iniciou o rastreamento dos consumidores que adquiriram o produto e deu início ao recolhimento das unidades afetadas, com previsão de substituição dos repelentes retirados do mercado.
Consumidores devem verificar o número de identificação na embalagem e, caso possuam o produto envolvido na medida, interromper o uso imediatamente e buscar orientação junto à fabricante para devolução ou troca.