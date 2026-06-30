Música, tradição e solidariedade vão marcar a Festa Julina Beneficente do Clube Cristóvão Colombo, que acontece entre os dias 17 e 19 de julho, em Piracicaba. O evento foi organizado para reunir a comunidade em torno de uma causa nobre: arrecadar recursos para o CEACAN (Centro de Apoio e Prevenção ao Câncer, Doenças Degenerativas e Deficiências Sociais Multiníveis).

Durante os três dias de programação, o público poderá aproveitar shows ao vivo, comidas típicas, decoração temática e um ambiente preparado para receber famílias e amigos. Toda a renda arrecadada será destinada à instituição, contribuindo para a continuidade dos serviços prestados a pacientes com câncer e seus familiares.

A programação musical reúne artistas como Nando Melo, Robson & Alessandro, Claudemir & José, Rogério Carrera e Anderson Luis. No domingo (19), a festa também contará com o tradicional Bingo do CEACAN, que começa às 15h30 e une entretenimento e solidariedade.