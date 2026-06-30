Música, tradição e solidariedade vão marcar a Festa Julina Beneficente do Clube Cristóvão Colombo, que acontece entre os dias 17 e 19 de julho, em Piracicaba. O evento foi organizado para reunir a comunidade em torno de uma causa nobre: arrecadar recursos para o CEACAN (Centro de Apoio e Prevenção ao Câncer, Doenças Degenerativas e Deficiências Sociais Multiníveis).
Durante os três dias de programação, o público poderá aproveitar shows ao vivo, comidas típicas, decoração temática e um ambiente preparado para receber famílias e amigos. Toda a renda arrecadada será destinada à instituição, contribuindo para a continuidade dos serviços prestados a pacientes com câncer e seus familiares.
A programação musical reúne artistas como Nando Melo, Robson & Alessandro, Claudemir & José, Rogério Carrera e Anderson Luis. No domingo (19), a festa também contará com o tradicional Bingo do CEACAN, que começa às 15h30 e une entretenimento e solidariedade.
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Evento fortalece trabalho desenvolvido pelo CEACAN
Fundado em 1993, o CEACAN é uma entidade sem fins lucrativos que oferece acolhimento, orientação e apoio a pessoas com câncer, doenças degenerativas e deficiências sociais multiníveis. Além do atendimento aos pacientes, a instituição promove ações de prevenção, palestras, campanhas e iniciativas voltadas à melhoria da qualidade de vida da população.
Os recursos arrecadados durante a Festa Julina Beneficente ajudam a manter esse trabalho e ampliar o atendimento oferecido pela entidade. A iniciativa também busca aproximar a comunidade da causa, mostrando como a participação em eventos beneficentes pode fazer diferença na vida de muitas famílias.
A programação começa na sexta-feira (17), às 18h, com entrada gratuita e shows de Nando Melo e Robson & Alessandro. No sábado (18), as atrações têm início às 11h, com apresentações de Claudemir & José e Rogério Carrera, e ingressos a R$ 15. No domingo (19), a entrada volta a ser gratuita, com show de Anderson Luis a partir das 11h e realização do Bingo do CEACAN às 15h30.