O Sistema Único de Saúde (SUS) iniciou um projeto-piloto que passa a oferecer a semaglutida, princípio ativo das chamadas canetas emagrecedoras, a pacientes com obesidade atendidos pelo Grupo Hospitalar Conceição (GHC), no Rio Grande do Sul. A iniciativa pretende reunir evidências sobre a eficácia, a segurança e o custo do tratamento antes de uma possível ampliação da estratégia na rede pública.

Ao todo, 250 pacientes participarão da pesquisa, batizada de Real-Bari. Todos já são acompanhados pelo hospital e apresentam obesidade grave ou a doença associada a outras comorbidades. O acompanhamento será realizado durante dois anos, período em que especialistas avaliarão os resultados clínicos e o impacto da terapia.

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Dois anos de acompanhamento