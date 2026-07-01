O Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba (SP) promove, na quinta-feira (2), a partir das 14h, a 3ª edição do Varal Solidário, no Varejão Municipal da Paulista Ângelo Furlan, localizado na avenida Dr. Paulo de Moraes, 2.110.

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A iniciativa vai oferecer gratuitamente agasalhos, cobertores e outras peças de inverno para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para retirar os itens, é necessário que os participantes levem suas próprias sacolas.