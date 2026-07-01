01 de julho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
SOLIDARIEDADE

Varal Solidário oferece roupas de inverno a pessoas vulneráveis

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
3ª edição do Varal Solidário distribui agasalhos, cobertores e roupas de inverno para pessoas em situação de vulnerabilidade social.
3ª edição do Varal Solidário distribui agasalhos, cobertores e roupas de inverno para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba (SP) promove, na quinta-feira (2), a partir das 14h, a 3ª edição do Varal Solidário, no Varejão Municipal da Paulista Ângelo Furlan, localizado na avenida Dr. Paulo de Moraes, 2.110.

VEJA MAIS :

A iniciativa vai oferecer gratuitamente agasalhos, cobertores e outras peças de inverno para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para retirar os itens, é necessário que os participantes levem suas próprias sacolas.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama do município, Valkíria Callovi, reforçou o convite à população. "Neste período de baixas temperaturas, muitas famílias enfrentam dificuldades para se proteger do frio. O Varal Solidário é uma forma de levar acolhimento e garantir que essas pessoas tenham acesso a roupas e cobertores. Esperamos quem precisa para participar dessa ação", afirmou.

O Varal Solidário integra o calendário de ações do Fundo Social de Solidariedade, que desenvolve campanhas e iniciativas voltadas à arrecadação e distribuição de agasalhos, cobertores e alimentos para atender famílias em situação de vulnerabilidade no município.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários