A Câmara Municipal de Piracicaba (SP) realizou, na noite de ontem (30), uma sessão solene para conceder o Título de Cidadão Piracicabano a Rodrigo Keidel Spada. A cerimônia aconteceu no Salão Nobre Helly de Campos Melges, no prédio principal do Legislativo.
A honraria foi concedida por iniciativa do vereador Thiago Ribeiro (PRD), por meio do Projeto de Decreto Legislativo nº 25/2026, em reconhecimento à trajetória profissional de Spada e às contribuições prestadas ao município nas áreas institucional, técnica e social.
VEJA MAIS :
Nascido na capital paulista, Rodrigo Keidel Spada é engenheiro de produção formado pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), bacharel em Direito pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) e possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Instituto de Administração (FIA).
Auditor fiscal da Receita Estadual de São Paulo desde 2006, construiu carreira voltada à administração tributária e ao fortalecimento de entidades representativas da categoria. Ao longo dos anos, presidiu a Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo e também a Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais.
Sua atuação ganhou destaque em discussões sobre reforma tributária, federalismo e cidadania fiscal. Em Piracicaba, participou de palestras e encontros técnicos para debater os impactos da reforma tributária sobre os municípios.
Além do trabalho na área tributária, Spada também colaborou com ações sociais por meio da Fundafresp, apoiando entidades assistenciais do município. A homenagem prestada pela Câmara reconhece sua contribuição profissional e o relacionamento construído com Piracicaba ao longo dos anos.