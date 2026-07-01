A honraria foi concedida por iniciativa do vereador Thiago Ribeiro (PRD), por meio do Projeto de Decreto Legislativo nº 25/2026, em reconhecimento à trajetória profissional de Spada e às contribuições prestadas ao município nas áreas institucional, técnica e social.

A Câmara Municipal de Piracicaba (SP) realizou, na noite de ontem (30), uma sessão solene para conceder o Título de Cidadão Piracicabano a Rodrigo Keidel Spada. A cerimônia aconteceu no Salão Nobre Helly de Campos Melges, no prédio principal do Legislativo.

Nascido na capital paulista, Rodrigo Keidel Spada é engenheiro de produção formado pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), bacharel em Direito pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) e possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Instituto de Administração (FIA).

Auditor fiscal da Receita Estadual de São Paulo desde 2006, construiu carreira voltada à administração tributária e ao fortalecimento de entidades representativas da categoria. Ao longo dos anos, presidiu a Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo e também a Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais.

Sua atuação ganhou destaque em discussões sobre reforma tributária, federalismo e cidadania fiscal. Em Piracicaba, participou de palestras e encontros técnicos para debater os impactos da reforma tributária sobre os municípios.