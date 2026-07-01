Um homem morreu e outras três pessoas ficaram feridas após a explosão de um pneu de retroescavadeira durante um procedimento de calibragem em uma oficina na cidade de Bilaspur, na Índia.

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram que quatro homens estavam sentados sobre o pneu no momento em que ocorreu a explosão. Com a força do impacto, todos foram lançados para o alto, atingindo uma altura estimada entre 3 e 4,5 metros.

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