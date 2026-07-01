Um homem morreu e outras três pessoas ficaram feridas após a explosão de um pneu de retroescavadeira durante um procedimento de calibragem em uma oficina na cidade de Bilaspur, na Índia.
Imagens registradas por câmeras de segurança mostram que quatro homens estavam sentados sobre o pneu no momento em que ocorreu a explosão. Com a força do impacto, todos foram lançados para o alto, atingindo uma altura estimada entre 3 e 4,5 metros.
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De acordo com as informações divulgadas pelas autoridades locais, o assistente da oficina não resistiu aos ferimentos. Ele sofreu traumatismo craniano e fratura na mandíbula.
Os outros três envolvidos, entre eles o operador da retroescavadeira e o mecânico responsável pelo serviço, foram socorridos com ferimentos e encaminhados para atendimento médico. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades.
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