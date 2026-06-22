A Prefeitura de Piracicaba protocolou na Câmara Municipal um Projeto de Lei que autoriza o repasse de R$ 1 milhão à Associação do Comércio Varejista do Mercado Municipal de Piracicaba para auxiliar na reconstrução do Mercado Municipal.
A proposta será analisada pelos vereadores e, se aprovada, permitirá a transferência dos recursos para a continuidade das obras de recuperação do prédio atingido por incêndio em julho de 2025. A administração do Mercado Municipal é realizada por meio de parceria público-privada entre a Prefeitura de Piracicaba e a Associação de Comerciantes do Mercado Municipal.
O repasse foi necessário já que a indenização securitária recebida pela Associação não foi suficiente para a restauração completa do imóvel, que é tombado como patrimônio histórico do município. A segunda etapa das obras, que corresponde à conclusão da reconstrução do imóvel, está orçada em R$ 1.745.904,78.
Os recursos do seguro foram utilizados integralmente na primeira fase da reconstrução, concluída com investimento de R$ 2,4 milhões. Nessa etapa, foram executados a demolição e remoção das estruturas comprometidas pelo incêndio, reconstrução das paredes laterais e internas, instalação da estrutura metálica e da cobertura do telhado, retirada do piso antigo e das redes de água e esgoto, regularização do solo para implantação da nova infraestrutura hidráulica, construção das divisórias dos boxes e implantação de uma nova caixa d’água com capacidade de 50 mil litros destinada à rede de hidrantes.
Caso aprovado pela Câmara Municipal, o repasse de R$ 1 milhão será destinado a auxiliar no custeio da etapa final da reconstrução, contribuindo para a conclusão das obras e a recuperação completa do imóvel. Ainda de acordo com a justificativa do PL, a Associação do Comércio Varejista do Mercado Municipal também informou que busca outras fontes de recursos para complementar o valor necessário à finalização dos trabalhos.
O Projeto de Lei ressalta a importância do Mercado Municipal como um dos principais equipamentos públicos de Piracicaba, com relevância histórica, cultural e econômica para o município. Segundo a justificativa encaminhada ao Legislativo, o espaço é um tradicional ponto de comércio e abastecimento, integra o cotidiano da população e movimenta a economia local por meio do trabalho dos permissionários e do fluxo constante de moradores e visitantes, o que reforça a necessidade das ações voltadas à sua recuperação e pleno funcionamento.
RELEMBRE – O Mercado Municipal foi atingido por um incêndio na madrugada de 23/07/2025. As chamas atingiram 17 boxes do equipamento público localizado na região central da cidade. Não houve vítimas, mas o prédio precisou ser interditado para a realização dos trabalhos de rescaldo, limpeza e avaliação dos danos causados pelo fogo.
Desde as primeiras horas após o incêndio, uma força-tarefa formada por diversas secretarias municipais, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e polícias Militar e Civil atuou no local para garantir a segurança da população e dos permissionários, além de acompanhar as medidas necessárias para a retomada das atividades.
Para minimizar os impactos aos comerciantes afetados e assegurar a continuidade dos atendimentos, a Prefeitura providenciou a instalação de módulos provisórios no bolsão de estacionamento do próprio Mercado Municipal. Ao todo, foram implantados 16 módulos, sendo 15 destinados aos permissionários e um para sanitários, permitindo que os comerciantes mantivessem suas atividades durante o período de recuperação da área atingida.