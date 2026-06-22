A Prefeitura de Piracicaba protocolou na Câmara Municipal um Projeto de Lei que autoriza o repasse de R$ 1 milhão à Associação do Comércio Varejista do Mercado Municipal de Piracicaba para auxiliar na reconstrução do Mercado Municipal.

A proposta será analisada pelos vereadores e, se aprovada, permitirá a transferência dos recursos para a continuidade das obras de recuperação do prédio atingido por incêndio em julho de 2025. A administração do Mercado Municipal é realizada por meio de parceria público-privada entre a Prefeitura de Piracicaba e a Associação de Comerciantes do Mercado Municipal.

O repasse foi necessário já que a indenização securitária recebida pela Associação não foi suficiente para a restauração completa do imóvel, que é tombado como patrimônio histórico do município. A segunda etapa das obras, que corresponde à conclusão da reconstrução do imóvel, está orçada em R$ 1.745.904,78.