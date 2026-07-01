01 de julho de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Tempo firme e calor marcam esta terça-feira

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Céu com poucas nuvens e predomínio de sol em Piracicaba nesta terça-feira.
Céu com poucas nuvens e predomínio de sol em Piracicaba nesta terça-feira.

Piracicaba (SP) – A previsão do tempo para esta terça-feira indica um dia de sol entre poucas nuvens e sem expectativa de chuva em Piracicaba. De acordo com o Climatempo, os termômetros devem variar entre 15°C e 28°C, proporcionando uma manhã mais amena e uma tarde com temperaturas agradáveis.

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A umidade relativa do ar deve diminuir ao longo do dia, característica comum do inverno no interior paulista. Por isso, a recomendação é reforçar a hidratação, principalmente durante a tarde, quando o clima fica mais seco.

Os ventos permanecem fracos e não há previsão de mudanças significativas nas condições do tempo. O cenário favorece atividades ao ar livre, com predomínio de tempo estável durante todo o dia.

Segundo a previsão, a tendência é de continuidade do tempo firme nos próximos dias, sem registro de chuva e com temperaturas típicas da estação.

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