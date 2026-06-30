O XV de Piracicaba enfrentará o Cianorte na terceira fase do Campeonato Brasileiro Série D. O adversário obteve a vaga após vencer o São Joseense por 5 a 4 na disputa de pênaltis. No tempo regulamentar do segundo jogo, o São Joseense venceu por 1 a 0 no Estádio Municipal Olímpico Albino Turbay, placar que igualou a vitória do Cianorte pelo mesmo placar no confronto de ida, na Vila Olímpica, em Curitiba.
A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ainda divulgará o cronograma com as datas e os horários das novas partidas. Caso ocorra empate no placar agregado desta etapa, a disputa também passará para os pênaltis.
A equipe de Piracicaba garantiu o avanço no torneio nacional após superar o América-RJ. O time venceu o primeiro duelo por 2 a 0 no Estádio Barão da Serra Negra e empatou o segundo jogo em 1 a 1 no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita. O resultado nesta fase assegurou também a participação do clube na edição da Série D de 2027.
REAPRESENTAÇÃO
O técnico Fernando Marchiori comandou a reapresentação do elenco nesta segunda-feira (29). A comissão técnica dividiu os atletas em turnos para a realização de cronogramas específicos. Os jogadores com menor tempo em campo no fim de semana realizaram um treino preventivo na fisioterapia e atividades na academia no período da manhã, além de um treino com bola no estádio municipal no fim da tarde. O restante do grupo cumpriu o circuito de fisioterapia e academia no período vespertino.
PARCERIA RENOVADA
A diretoria do clube também oficializou a manutenção da parceria médica com a cooperativa odontológica da cidade, a Uniodonto, nesta terça-feira (30). O vínculo completará 25 anos em 2027. O contrato prevê o atendimento completo aos elencos e comissões técnicas do setor profissional e das categorias de formação, além do suporte para os funcionários da instituição. Os tratamentos ocorrem na Clínica Integrada Odontológica, espaço com mil metros de área situado na Rua Alferes José Caetano, no Centro do município. O acordo integra o plano de reestruturação e profissionalização financeira do clube.