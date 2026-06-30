O XV de Piracicaba enfrentará o Cianorte na terceira fase do Campeonato Brasileiro Série D. O adversário obteve a vaga após vencer o São Joseense por 5 a 4 na disputa de pênaltis. No tempo regulamentar do segundo jogo, o São Joseense venceu por 1 a 0 no Estádio Municipal Olímpico Albino Turbay, placar que igualou a vitória do Cianorte pelo mesmo placar no confronto de ida, na Vila Olímpica, em Curitiba.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ainda divulgará o cronograma com as datas e os horários das novas partidas. Caso ocorra empate no placar agregado desta etapa, a disputa também passará para os pênaltis.

A equipe de Piracicaba garantiu o avanço no torneio nacional após superar o América-RJ. O time venceu o primeiro duelo por 2 a 0 no Estádio Barão da Serra Negra e empatou o segundo jogo em 1 a 1 no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita. O resultado nesta fase assegurou também a participação do clube na edição da Série D de 2027.

REAPRESENTAÇÃO

O técnico Fernando Marchiori comandou a reapresentação do elenco nesta segunda-feira (29). A comissão técnica dividiu os atletas em turnos para a realização de cronogramas específicos. Os jogadores com menor tempo em campo no fim de semana realizaram um treino preventivo na fisioterapia e atividades na academia no período da manhã, além de um treino com bola no estádio municipal no fim da tarde. O restante do grupo cumpriu o circuito de fisioterapia e academia no período vespertino.