Um grave acidente mobilizou equipes de resgate na tarde desta terça-feira (30) na Rodovia Samuel de Castro Neves. Um caminhão capotou após o motorista perder o controle da direção ao fazer uma curva.

De acordo com informações apuradas no local, o veículo atingiu a defensa metálica (guard-rail). Ao perceber que o caminhão não conseguiria parar e despencaria na ribanceira, o motorista tomou uma decisão que pode ter salvado sua vida: pulou da cabine segundos antes de o veículo cair e capotar.

Equipes de resgate e do Corpo de Bombeiros foram rapidamente acionadas e prestaram atendimento à ocorrência. Apesar da violência do acidente e da cena de destruição, o caminhoneiro escapou ileso, sofrendo apenas o susto. O acidente resultou exclusivamente em danos materiais.

A Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência e auxiliar na segurança da via. O trânsito permanece lento na rodovia devido aos trabalhos de atendimento e à remoção do caminhão.