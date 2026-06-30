Um torcedor de 60 anos morreu na noite de segunda-feira (29) após sofrer uma parada cardiorrespiratória enquanto acompanhava a partida entre Brasil e Japão, pela Copa do Mundo. O homem estava em uma padaria, em Goiânia, quando passou mal, caiu da cadeira e bateu a cabeça no chão. Apesar das tentativas de reanimação feitas por testemunhas e pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ele não resistiu.
De acordo com informações da TV Anhanguera, o atendimento durou cerca de uma hora. Durante o resgate, a vítima chegou a apresentar sinais de recuperação em quatro momentos distintos, mas acabou morrendo ainda no local.
O caso chamou atenção pela atuação da equipe médica da central de regulação do Samu, que utilizou uma chamada de vídeo para orientar uma pessoa presente a realizar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar enquanto a ambulância seguia para o endereço.
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Atendimento remoto foi decisivo na tentativa de resgate
A ligação para o Samu informava que o homem estava inconsciente, com coloração arroxeada e sem respirar. Ao identificar os sinais compatíveis com uma parada cardiorrespiratória, a médica reguladora passou a orientar imediatamente as compressões torácicas.
Como a pessoa que prestava os primeiros socorros demonstrou dificuldade para executar o procedimento, a profissional iniciou uma videochamada para demonstrar a técnica correta e acompanhar as manobras em tempo real até a chegada da equipe de emergência.
A estratégia faz parte das diretrizes mais recentes de atendimento pré-hospitalar e tem como objetivo aumentar as chances de sobrevivência em situações críticas, especialmente nos primeiros minutos após a parada cardíaca.
Primeiros socorros podem salvar vidas
A médica do Samu explicou que a orientação por telefone ou vídeo é recomendada pelas diretrizes atuais da American Heart Association, principalmente quando há dificuldade na execução das compressões por quem está prestando auxílio.
Ela ressaltou, em entrevista à emissora, que qualquer pessoa pode iniciar a massagem cardíaca diante de um paciente inconsciente que não responde e não apresenta respiração normal. A recomendação é acionar imediatamente o Samu, pelo telefone 192, e começar as compressões sem demora.
Especialistas reforçam que a rapidez no início da ressuscitação cardiopulmonar é um dos fatores mais importantes para aumentar as chances de sobrevivência até a chegada do atendimento especializado.