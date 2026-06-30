Um torcedor de 60 anos morreu na noite de segunda-feira (29) após sofrer uma parada cardiorrespiratória enquanto acompanhava a partida entre Brasil e Japão, pela Copa do Mundo. O homem estava em uma padaria, em Goiânia, quando passou mal, caiu da cadeira e bateu a cabeça no chão. Apesar das tentativas de reanimação feitas por testemunhas e pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ele não resistiu.

De acordo com informações da TV Anhanguera, o atendimento durou cerca de uma hora. Durante o resgate, a vítima chegou a apresentar sinais de recuperação em quatro momentos distintos, mas acabou morrendo ainda no local.

O caso chamou atenção pela atuação da equipe médica da central de regulação do Samu, que utilizou uma chamada de vídeo para orientar uma pessoa presente a realizar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar enquanto a ambulância seguia para o endereço.