O aumento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em Piracicaba reforça a importância da vacinação e dos cuidados para conter a circulação dos vírus respiratórios durante o inverno. Segundo relatório da Secretaria Municipal de Saúde divulgado em 23 de junho, o município contabilizou 144 casos da doença em 2026. Desse total, 61 tiveram confirmação para influenza, e 5 pessoas morreram em decorrência da síndrome.

Os dados revelam uma mudança significativa no comportamento da doença ao longo do ano. Entre janeiro e março, período de temperaturas mais elevadas, foram registrados 27 casos. Já entre abril e junho, com a chegada do outono e a queda das temperaturas, o número saltou para 117 notificações, evidenciando a maior circulação dos vírus respiratórios.

O cenário local acompanha a tendência observada em todo o país. O mais recente Boletim InfoGripe, divulgado pela Fiocruz, aponta crescimento das internações por SRAG entre jovens, adultos e idosos, impulsionado principalmente pelos vírus influenza A e B.