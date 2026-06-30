O aumento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em Piracicaba reforça a importância da vacinação e dos cuidados para conter a circulação dos vírus respiratórios durante o inverno. Segundo relatório da Secretaria Municipal de Saúde divulgado em 23 de junho, o município contabilizou 144 casos da doença em 2026. Desse total, 61 tiveram confirmação para influenza, e 5 pessoas morreram em decorrência da síndrome.
Os dados revelam uma mudança significativa no comportamento da doença ao longo do ano. Entre janeiro e março, período de temperaturas mais elevadas, foram registrados 27 casos. Já entre abril e junho, com a chegada do outono e a queda das temperaturas, o número saltou para 117 notificações, evidenciando a maior circulação dos vírus respiratórios.
O cenário local acompanha a tendência observada em todo o país. O mais recente Boletim InfoGripe, divulgado pela Fiocruz, aponta crescimento das internações por SRAG entre jovens, adultos e idosos, impulsionado principalmente pelos vírus influenza A e B.
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Frio amplia circulação dos vírus respiratórios
O levantamento da Fiocruz, referente à Semana Epidemiológica 23 (de 7 a 13 de junho), mostra que São Paulo está entre os 14 estados com incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco, além de apresentar tendência de crescimento nas últimas seis semanas.
Embora os casos em crianças de até quatro anos apresentem sinais de desaceleração e as ocorrências entre cinco e 14 anos estejam em queda, as hospitalizações continuam aumentando entre adolescentes, adultos e idosos. O avanço também é observado em diversas capitais brasileiras, indicando maior pressão sobre os serviços de saúde durante o inverno.
Nas quatro últimas semanas epidemiológicas analisadas, o vírus sincicial respiratório (VSR) respondeu por 51,4% dos casos positivos de SRAG. Em seguida aparecem o rinovírus (23,9%), influenza A (19,1%), influenza B (7,1%) e o Sars-CoV-2 (2,2%).
Imunização segue como principal forma de proteção
Diante do crescimento dos casos, a Fiocruz reforça que a vacinação continua sendo a medida mais eficaz para reduzir internações e mortes causadas pela influenza. A recomendação é direcionada principalmente a crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, grupos mais suscetíveis às complicações da doença.
A fundação também destaca a importância da vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR) para gestantes a partir da 28ª semana de gravidez, estratégia que ajuda a proteger os recém-nascidos nos primeiros meses de vida. Para idosos e pessoas imunocomprometidas, a orientação é manter as doses de reforço contra a Covid-19 atualizadas.
Além da imunização, especialistas recomendam medidas preventivas como lavar as mãos com frequência, cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, evitar contato com outras pessoas quando houver sintomas respiratórios e utilizar máscaras em ambientes fechados ou com grande circulação de pessoas, especialmente durante o período de maior transmissão dos vírus.