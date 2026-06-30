Com o resultado, os noruegueses terão pela frente o Brasil nas oitavas de final. O confronto está marcado para domingo (5), às 17h (horário de Brasília), em East Rutherford, nos Estados Unidos, e vale uma vaga entre os oito melhores da Copa do Mundo.

A Noruega garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao vencer a Costa do Marfim por 2 a 1, nesta terça-feira (30), em uma partida decidida apenas nos minutos finais. Depois de ver os africanos buscarem o empate, a equipe europeia contou com Erling Haaland para selar a classificação e manter vivo o sonho de seguir na competição.

A Noruega abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo, quando Antonio Nusa aproveitou a oportunidade para colocar a equipe em vantagem. A Costa do Marfim reagiu na etapa final e empatou aos 29 minutos do segundo tempo (74'), com Amad Diallo, deixando a partida aberta e aumentando a pressão sobre os europeus.

Quando o confronto se encaminhava para a prorrogação, Haaland apareceu para decidir. Aos 41 minutos do segundo tempo (86'), o atacante marcou o gol da vitória por 2 a 1 e confirmou a classificação da Noruega para as oitavas de final.

A vitória da Noruega definiu o adversário da Seleção Brasileira na próxima fase. O Brasil, que eliminou o Japão por 2 a 1, enfrentará uma equipe embalada e liderada por um dos principais goleadores do futebol mundial. Quem vencer garante vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, em um confronto que promete reunir duas seleções de perfil ofensivo e grandes estrelas.