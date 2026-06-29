Quem ainda não visitou a exposição Memórias ecológicas de um piracicabano tem até esta terça-feira (30) para conferir gratuitamente a mostra no Museu Luiz de Queiroz, da ESALQ-USP. Assinada pelo fotógrafo e jornalista Marcos Vanceto, a exposição reúne 57 fotografias produzidas ao longo de décadas, revelando os impactos da ação humana sobre o meio ambiente, especialmente no rio Piracicaba.

Desde a abertura, a mostra tem despertado a atenção dos visitantes pelas imagens que retratam a degradação ambiental registrada no final da década de 1980. Entre os destaques estão fotografias feitas durante um período de estiagem em uma curva do rio Piracicaba, abaixo do distrito de Ártemis, onde o acúmulo de lixo, restos de animais e outros resíduos evidenciam a dimensão dos problemas enfrentados na época.

Segundo Vanceto, muitos visitantes se surpreenderam ao descobrir que as imagens não são montagens, mas registros reais. Para o fotógrafo, a reação do público mostra como parte da população desconhecia a intensidade dos impactos causados pelo ser humano ao longo dos anos.