Quem ainda não visitou a exposição Memórias ecológicas de um piracicabano tem até esta terça-feira (30) para conferir gratuitamente a mostra no Museu Luiz de Queiroz, da ESALQ-USP. Assinada pelo fotógrafo e jornalista Marcos Vanceto, a exposição reúne 57 fotografias produzidas ao longo de décadas, revelando os impactos da ação humana sobre o meio ambiente, especialmente no rio Piracicaba.
Desde a abertura, a mostra tem despertado a atenção dos visitantes pelas imagens que retratam a degradação ambiental registrada no final da década de 1980. Entre os destaques estão fotografias feitas durante um período de estiagem em uma curva do rio Piracicaba, abaixo do distrito de Ártemis, onde o acúmulo de lixo, restos de animais e outros resíduos evidenciam a dimensão dos problemas enfrentados na época.
Segundo Vanceto, muitos visitantes se surpreenderam ao descobrir que as imagens não são montagens, mas registros reais. Para o fotógrafo, a reação do público mostra como parte da população desconhecia a intensidade dos impactos causados pelo ser humano ao longo dos anos.
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Reflexão que atravessa gerações
Além das cenas do rio Piracicaba, a exposição apresenta fotografias da Estação Ecológica Juréia-Itatins e do antigo Lixão do Pau Queimado, contrastando paisagens preservadas com áreas marcadas pela degradação ambiental. A mostra também reúne frases educativas que reforçam a importância da sustentabilidade e da preservação dos recursos naturais.
Embora parte das imagens tenha sido produzida há cerca de 37 anos, Vanceto acredita que a mensagem permanece atual. Para ele, a interferência humana no meio ambiente continua crescendo, tornando os registros um convite para refletir sobre as consequências das ações do presente e a responsabilidade com as futuras gerações.
A visitação pode ser feita das 8h às 17h, no Museu Luiz de Queiroz, com entrada gratuita. A expectativa é de que o último dia da exposição atraia visitantes interessados em conhecer um acervo que une fotografia, memória e consciência ambiental.