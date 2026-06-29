A PM fechou o cerco no bairro Jardim Oriente e tirou dois menores do tráfico. Era 16h50 da quinta-feira, quando os policiais da Quarta Cia do 10º BPM/I, com apoio do CGP-IV, Alpha, Delta e RPM-IV, patrulhavam a Rua Dolores Moral Busato. Um garoto de 14 anos viu a viatura e disparou. Foi pego na corrida.
Na busca, a surpresa: 8 porções de cocaína, 5 de maconha e R$ 90 no bolso. Encurralado, ele abriu o jogo e entregou quem fornecia: um adolescente de 16 anos.
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A equipe foi atrás e achou o segundo. Com ele, 20 porções de cocaína e R$ 80. O de 14 ainda indicou onde estava o resto do material: 22 porções de maconha escondidas.
No total foram apreendidos, 28 porções de cocaína, 27 de maconha e R$ 170 em espécie.
Os dois foram levados ao Plantão Policial. O adolescente de 14 anos foi ouvido e liberado para o responsável. O jovem de 16 ficou apreendido por ato infracional análogo ao tráfico, e segue à disposição da Justiça.
A Polícia Civil agora toca a investigação.