A PM fechou o cerco no bairro Jardim Oriente e tirou dois menores do tráfico. Era 16h50 da quinta-feira, quando os policiais da Quarta Cia do 10º BPM/I, com apoio do CGP-IV, Alpha, Delta e RPM-IV, patrulhavam a Rua Dolores Moral Busato. Um garoto de 14 anos viu a viatura e disparou. Foi pego na corrida.

Na busca, a surpresa: 8 porções de cocaína, 5 de maconha e R$ 90 no bolso. Encurralado, ele abriu o jogo e entregou quem fornecia: um adolescente de 16 anos.

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