29 de junho de 2026
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EM PIRACICABA

VÍDEO: Torcida vai da tensão ao alívio com vitória do Brasil

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudio César/Pira1
A festa foi completa no Bar do Nildo em Piracicaba.
A festa foi completa no Bar do Nildo em Piracicaba.

 Mesmo sendo uma segunda-feira (29), o clima era de decisão em Piracicaba. Empresas, residências e bares ficaram lotados de torcedores que pararam tudo para acompanhar o confronto entre Brasil e Japão pela segunda fase da Copa do Mundo.

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O início da partida foi de puro sofrimento. Após uma falha da seleção brasileira, o Japão abriu o placar, deixando a torcida apreensiva e em silêncio. Mas o Brasil mostrou raça, determinação e não desistiu em nenhum momento. A recompensa veio com um gol de Casemiro, que empatou e, já nos acréscimos, com Martinelli marcando o gol da virada, garantido a vitória por 2 a 1 e explodindo a torcida em emoção.

A cada lance, a tensão tomava conta dos torcedores. Mas quando a bola balançou a rede pela segunda vez, o que se viu foi uma verdadeira festa, com gritos, abraços, aplausos e muita comemoração pela classificação da Seleção Brasileira.

No Bar do Nildo, na Vila Monteiro, centenas de torcedores vestidos de verde e amarelo acompanharam a partida em um telão montado na calçada e em televisores espalhados pelo local. A vibração foi contagiante.

"O jogo foi pegado, viu, mas o brasileiro não desiste nunca, e deu certo!", comemorou o animado Vitor, que assistiu à partida ao lado dos amigos.

A corretora Adriana também não escondeu a emoção. "Confesso que fiquei muito nervosa durante a partida. Quando saiu o gol da virada, foi um alívio enorme", contou.

A vitória dramática transformou a tarde de segunda-feira em um momento inesquecível para os torcedores de Piracicaba, que celebraram com orgulho mais um capítulo emocionante da caminhada do Brasil na Copa do Mundo 2026.

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