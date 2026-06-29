Mesmo sendo uma segunda-feira (29), o clima era de decisão em Piracicaba. Empresas, residências e bares ficaram lotados de torcedores que pararam tudo para acompanhar o confronto entre Brasil e Japão pela segunda fase da Copa do Mundo.

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O início da partida foi de puro sofrimento. Após uma falha da seleção brasileira, o Japão abriu o placar, deixando a torcida apreensiva e em silêncio. Mas o Brasil mostrou raça, determinação e não desistiu em nenhum momento. A recompensa veio com um gol de Casemiro, que empatou e, já nos acréscimos, com Martinelli marcando o gol da virada, garantido a vitória por 2 a 1 e explodindo a torcida em emoção.