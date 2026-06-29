29 de junho de 2026
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BRASILEIRO 'D'

Definido: XV conhece próximo adversário no 'mata-mata' da série D

Por Da redação/JP |
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Mariana Kasten/XV
Após classificação em casa, o alvinegro agora pega o Cianorte.
Após classificação em casa, o alvinegro agora pega o Cianorte.

  O XV de Piracicaba já sabe quem terá pela frente na terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Após vencer o América/RJ por 2 a 0, no último sábado, no estádio Barão da Serra Negra, e confirmar a classificação, além de assegurar presença na Série D de 2027, o Nhô Quim terá como adversário o Cianorte/PR.

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A equipe paranaense garantiu a vaga neste domingo (28) ao eliminar o São Joseense nos pênaltis. No tempo regulamentar, o Cianorte foi derrotado por 1 a 0 em casa, mas levou a melhor nas cobranças e avançou para o próximo mata-mata.

O duelo promete ser equilibrado. Integrante da elite do Campeonato Paranaense, o Cianorte foi eliminado nas quartas de final da edição de 2026 após perder para o Coritiba. Na primeira fase da Série D, o time terminou na vice-liderança do seu grupo, com 16 pontos.

As datas, horários e locais das partidas entre XV de Piracicaba e Cianorte ainda serão divulgados pela CBF. Quem avançar seguirá vivo na luta pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.

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